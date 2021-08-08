Литва заявила о выстрелах на пограничной территории Беларуси: туда вернули 80 нелегалов

В ночь с субботы на воскресенье литовские пограничники вернули в Беларусь около 80 мигрантов, ни одному не удалось прибыть в Литву нелегально. Также на границе были слышны выстрелы со стороны Беларуси. Об этом сообщает LRT со ссылкой на Службу охраны госграницы.

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Большинство мигрантов было возвращено в Беларусь на южной и юго-восточной границах страны.

Также в светлое время литовские пограничники слышали на территории Беларуси несколько звуков одиночных выстрелов. А в сумерках зафиксировали несколько сигнальных ракет.

Литовским пограничникам не пришлось применять оружие или спецсредства. На границе продолжают дежурить усиленные отряды пограничников и прикрепленных к ним военнослужащих.

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Владислав Сердюк

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