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Литва заявила о выстрелах на пограничной территории Беларуси: туда вернули 80 нелегалов

Цей матеріал також доступний українською
08.08.2021, 14:42
Литва заявила о выстрелах на пограничной территории Беларуси: туда вернули 80 нелегалов - Фото
Граница между Литвой и Беларусью (Фото: EPA)

В ночь с субботы на воскресенье литовские пограничники вернули в Беларусь около 80 мигрантов, ни одному не удалось прибыть в Литву нелегально. Также на границе были слышны выстрелы со стороны Беларуси. Об этом сообщает LRT со ссылкой на Службу охраны госграницы. 

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Большинство мигрантов было возвращено в Беларусь на южной и юго-восточной границах страны.

Также в светлое время литовские пограничники слышали на территории Беларуси несколько звуков одиночных выстрелов. А в сумерках зафиксировали несколько сигнальных ракет. 

Литовским пограничникам не пришлось применять оружие или спецсредства. На границе продолжают дежурить усиленные отряды пограничников и прикрепленных к ним военнослужащих. 

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Владислав Сердюк
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беларусь мигранты литва
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