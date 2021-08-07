Ирак эвакуирует своих граждан из Беларуси
Иракские авиалинии организуют рейс эвакуации для граждан Ирака, находящихся в Беларуси. Об этом в Twitter сообщил посол Ирака в России и Беларуси Абдулрахман Хамид аль-Хуссейни.
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Сообщается, что рейс отправят 10 августа при содействии иракского консульства.
Как сообщает news.zerkalo.io, 6 августа в Багдад позвонили верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, а также министры иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис и Латвии Эдгарс Ринкевичс.
Глава МИД Ирака Фуад Мухаммед Хусейн заявил о временном прекращении полетов в Минск и организации обратных рейсов в Багдад. Власти арабской страны назвали это мерами принятыми "в дополнение к расследованию использования граждан в преступных целях и нападения на них".
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