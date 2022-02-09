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Беларуская лыжница Долидович бежала из страны вместе с семьей

Цей матеріал також доступний українською
09.02.2022, 22:59
Беларуская лыжница Долидович бежала из страны вместе с семьей - Фото
Сергей и Дарья Долидович (фото - Facebook Сергея)

Беларуская лыжница Дарья Долидович бежала из страны со своей семьей из-за возможных репрессий со стороны диктаторского режима Александра Лукашенко. Ранее ей запретили участвовать в соревнованиях из-за политических взглядов семьи, заявили она и ее отец в комментарии агентству Reuters.

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Дарья Долидович и ее семья сейчас находятся в Польше, где она надеется продолжить тренировки, сообщил агентству Сергей Долидович, семикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, который также тренирует свою дочь Дарью.

В прошлом месяце 17-летней Дарье запретили участвовать в соревнованиях из-за того, что ее отец поддержал протесты против Лукашенко в 2020 году.

"Я не вижу возможности для продолжения ее карьеры в Беларуси. Нас могут обвинить в участии в демонстрации и выкрикивании (оппозиционных) лозунгов, а потом просто посадить в тюрьму", — сказал Сергей Долидович.

"Три месяца назад я даже в страшном сне не мог представить, что в конечном итоге покину свою страну", – добавил он.

Дарья, одна из самых перспективных лыжниц среди юниоров, заявила в прошлом месяце, что Беларуский лыжный союз деактивировал ее код FIS — индивидуальный идентификационный номер, необходимый спортсменам для участия в соревнованиях, проводимых Международной федерацией лыжного спорта (FIS).

Долидович в этом году должна была окончить среднюю школу. "Я планировала закончить школу в Беларуси, но родители сказали, что мы переезжаем. Я расстроена, конечно. Было бы проще остаться на несколько месяцев и закончить школу", – сказала Дарья.

Долидович также добавила, что хотела бы продолжать кататься на лыжах в надежде осуществить свою олимпийскую мечту.

Вадим Ребрина
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беларусь александр лукашенко дарья долидович
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