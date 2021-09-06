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Критиковала Лукашенко: еще одна беларуская спортсменка решила переехать в Польшу

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2021, 10:27
Критиковала Лукашенко: еще одна беларуская спортсменка решила переехать в Польшу - Фото
Фото: depositphotos.com

Беларуская наездница Ольга Сафронова получила гуманитарную визу в Польше после критики режима диктатора Александра Лукашенко. Об этом сообщает польское агентство РАР.

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Спортсменка должна была представлять Беларусь на Олимпийских играх в Токио, но была исключена из сборной до начала Олимпиады. Это было связано с тем, что одну из ее лошадей заподозрили в употреблении допинга. В Польше она провела антидопинговые тесты для лошадей, и обвинения не подтвердились.

Сафронова критически высказалась о беларуских чиновниках в сфере спорта и о режиме диктатора Александра Лукашенко. В Беларуси она попала в список "предателей родины", куда также вошли более 40 участников сборной. После этого она попросила гуманитарную визу в Польше.

Сейчас Сафронова намерена получить разрешение выступать под нейтральным флагом. В будущем она надеется продолжить спортивную карьеру в Польше, получить польское гражданство и представлять эту страну на соревнованиях. При этом она хочет сохранить беларуское гражданство.

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Оксана Житнюк
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беларусь александр лукашенко Олимпийские игры Ольга Сафронова наездница
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