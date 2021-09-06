Критиковала Лукашенко: еще одна беларуская спортсменка решила переехать в Польшу

Беларуская наездница Ольга Сафронова получила гуманитарную визу в Польше после критики режима диктатора Александра Лукашенко. Об этом сообщает польское агентство РАР.

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Спортсменка должна была представлять Беларусь на Олимпийских играх в Токио, но была исключена из сборной до начала Олимпиады. Это было связано с тем, что одну из ее лошадей заподозрили в употреблении допинга. В Польше она провела антидопинговые тесты для лошадей, и обвинения не подтвердились.

Сафронова критически высказалась о беларуских чиновниках в сфере спорта и о режиме диктатора Александра Лукашенко. В Беларуси она попала в список "предателей родины", куда также вошли более 40 участников сборной. После этого она попросила гуманитарную визу в Польше.

Сейчас Сафронова намерена получить разрешение выступать под нейтральным флагом. В будущем она надеется продолжить спортивную карьеру в Польше, получить польское гражданство и представлять эту страну на соревнованиях. При этом она хочет сохранить беларуское гражданство.

1 августа 2021-го режим диктатора Лукашенко попытался принудительно вернуть легкоатлетку Кристину Тимановскую в Беларусь с Олимпиады в Токио. Накануне спортсменка раскритиковала беларуские спортивные власти, которые решили поставить ее на бег в эстафете 4х400 метров, хотя она бегает индивидуально на короткие дистанции. Ее привезли в аэропорт Токио и собирались посадить на рейс до Стамбула двое представителей делегации Беларуси, но вмешалась общественной и полиция.

Чехия и Польша заявили, что готовы помочь Тимановской. Представитель МОК заявил, что Тимановская находится в безопасном месте.

2 августа сообщалось, что Тимановская находится в посольстве Польши в Токио и получила польскую гуманитарную визу.

4 августа Тимановская вылетела из Токио в Вену: пункт назначения изменили в последний момент из соображений безопасности.

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Оксана Житнюк

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