Беларусскую журналистку госпитализировали после 3 дней в милицейском изоляторе

Журналистка Белсата ищет информацию о надзирательнице, которая избивала женщин в центре изоляции правонарушителей

Журналистку беларусского издания Белсат госпитализировали после трех суток, проведенных в центре изоляции правонарушителей (ЦИП) на Окрестина в Минске, где ее удерживали после того, как без объяснения причин схватили у здания Центрального РОВД. Об этом сообщает Белсат.

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Елену Дубовик схватили представители ОМОНа вечером 10 августа возле Центрального РОВД, куда она пришла вместе с другой журналисткой Татьяной Белашовой, чтобы выяснить судьбу оператора Белсата Виталия Дубика. На журналистках были жилеты "пресса".

Дубовик говорит, что в ЦИП в переулке Окрестина, куда ее привезли, ее сразу же начали избивать.

"Была одна женщина. В форме. Не знаю, что за форма была, не помню. Она была надзирательницей. Всех девушек била", - говорит журналистка.

На суде, по словам Дубовик, она отказалась подписывать протокол о том, что ее задержали возле торгового центра Рига. "Меня вывели в коридор, и эта женщина снова начала меня бить – коленом в живот", – рассказала она.

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"Я знаю, что об этой надзирательнице много кто писал и рассказывал. Говорят, что ее вроде бы зовут Кристина. Возможно, другое имя. Она блондинка, с длинными волосами, около 30 лет. Я очень хочу найти остальных девушек, которые пострадали от рук и ног этой надзирательницы. Меня удерживали в ЦИП на втором этаже, камера №9. Девочки, отзовитесь. Если кто-то знает имя надзирательницы, буду благодарна за подсказку", – сказала журналистка.

Дубовик и ее родственники собираются подавать жалобы во все возможные органы, в том числе в международные организации.

За три дня протестов против официальных результатов выборов президента в Беларуси силовики задержали, по оценкам местных СМИ, около 5 000 людей. Их, чаще всего, избивали при задержании, а также в изоляторах временного содержания. Есть свидетельства других задержанных. После этого люди стали выходить на улицы, протестуя также против жестокости силовиков.

Евросоюз готовит санкции против лиц, ответственных за фальсификацию президентских выборов в Беларуси и применение насилия против мирных протестующих.

Вадим Ребрина

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