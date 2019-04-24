Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
24.04.2019, 07:30

Белый дом хочет наказывать за просроченные визы

Белый дом хочет наказывать за просроченные визы - Фото
Фото: Pixabay

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения "залога", который будет возвращаться человеку в момент его отъезда

Реклама
Реклама

Президент США Дональд Трамп поручил чиновникам изучать новые способы минимизации количества людей, которые превышают срок деловой и туристической визы. Об этом сообщает Голос Америки.

Отмечается, что администрация Трампа рассматривает возможность введения "залога": люди, которые будут въезжать в страну, будут вносить оплату, которая будет возмещена, когда они уедут. Это должно способствовать тому, что путешественники будут придерживаться условий визы.

Реклама

"Мы имеем законы, которые необходимо соблюдать, чтобы сохранить американцев в безопасности и защитить честность системы, где есть миллионы людей, которые ждут в очереди возможности приехать в Америку, чтобы искать американскую мечту", - заявил Трамп.

По данным Центра миграционных исследований, количество людей, которые находятся в США сверх срока, предусмотренного их визами, превышает количество тех, кто пересекает границу США незаконно. Среди стран с высоким уровнем просрочки виз - Чад, Джибути, Эритрея, Либерия, Соломоновы острова, Бенин и Буркина-Фасо.

"Распоряжение Трампа предоставляет госсекретарю и министру нацбезопасности 120 дней для вынесения рекомендаций, включая потенциально ограничения срока действия виз", - сообщает Голос Америки.

Отправить:
Распечатать:
Теги: дональд трамп, белый дом, виза
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 