Белый дом хочет наказывать за просроченные визы

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Президент США Дональд Трамп поручил чиновникам изучать новые способы минимизации количества людей, которые превышают срок деловой и туристической визы. Об этом сообщает Голос Америки.

Отмечается, что администрация Трампа рассматривает возможность введения "залога": люди, которые будут въезжать в страну, будут вносить оплату, которая будет возмещена, когда они уедут. Это должно способствовать тому, что путешественники будут придерживаться условий визы.

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"Мы имеем законы, которые необходимо соблюдать, чтобы сохранить американцев в безопасности и защитить честность системы, где есть миллионы людей, которые ждут в очереди возможности приехать в Америку, чтобы искать американскую мечту", - заявил Трамп.

По данным Центра миграционных исследований, количество людей, которые находятся в США сверх срока, предусмотренного их визами, превышает количество тех, кто пересекает границу США незаконно. Среди стран с высоким уровнем просрочки виз - Чад, Джибути, Эритрея, Либерия, Соломоновы острова, Бенин и Буркина-Фасо.

"Распоряжение Трампа предоставляет госсекретарю и министру нацбезопасности 120 дней для вынесения рекомендаций, включая потенциально ограничения срока действия виз", - сообщает Голос Америки.