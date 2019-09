Белый дом по ошибке рассказал демократам, как защищать Трампа

Белый дом отправил служебную инструкцию о том, как реагировать на разговор президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, в офис Демократической партии. Об этом сообщает The Guardian.

Тезисы из документа побуждали политических союзников Трампа отстаивать позицию, что в разговоре с Зеленским не было прямого предложения "услуга за услугу".

"Это дело дает еще один пример того, как "глубинное государство", медиа и демократы в Конгрессе вредят нашей национальной безопасности, раскрывая конфиденциальную информацию", - говорится в письме.

Электронное письмо пытались отозвать, но было слишком поздно, и скриншоты тезисов быстро распространились по сети, в частности, их опубликовал журналист Huffington Post Мэтт Фуллер:

Here are the White House talking points on the Ukraine call. It’s a master class in straw man arguments. pic.twitter.com/Dugxee7seS

На письмо отреагировал в Twitter один из возможных конкурентов Трампа на выборах 2020 года, сенатор Берни Сандерс: "По каким-то странным соображениям, они забыли упомянуть, что мистер Трамп сказал: "Я хотел бы, чтобы вы оказали нам услугу", - после того, как Зеленский поднял тему военной помощи".

The White House sent us their talking points around President Trump’s Ukraine call.



For some strange reason, they forgot to mention that Mr. Trump said, “I would like you to do us a favor though” after Zelensky brought up military aid. pic.twitter.com/60PMZ6aKcv