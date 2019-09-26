Белый дом по ошибке рассказал демократам, как защищать Трампа

Белый дом отправил служебную инструкцию о том, как реагировать на разговор президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, в офис Демократической партии. Об этом сообщает The Guardian.
Тезисы из документа побуждали политических союзников Трампа отстаивать позицию, что в разговоре с Зеленским не было прямого предложения "услуга за услугу".
"Это дело дает еще один пример того, как "глубинное государство", медиа и демократы в Конгрессе вредят нашей национальной безопасности, раскрывая конфиденциальную информацию", - говорится в письме.
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Электронное письмо пытались отозвать, но было слишком поздно, и скриншоты тезисов быстро распространились по сети, в частности, их опубликовал журналист Huffington Post Мэтт Фуллер:
Here are the White House talking points on the Ukraine call.— Matt Fuller (@MEPFuller) 25 сентября 2019 г.
It’s a master class in straw man arguments. pic.twitter.com/Dugxee7seS
На письмо отреагировал в Twitter один из возможных конкурентов Трампа на выборах 2020 года, сенатор Берни Сандерс: "По каким-то странным соображениям, они забыли упомянуть, что мистер Трамп сказал: "Я хотел бы, чтобы вы оказали нам услугу", - после того, как Зеленский поднял тему военной помощи".
The White House sent us their talking points around President Trump’s Ukraine call.— Bernie Sanders (@SenSanders) 25 сентября 2019 г.
For some strange reason, they forgot to mention that Mr. Trump said, “I would like you to do us a favor though” after Zelensky brought up military aid. pic.twitter.com/60PMZ6aKcv
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