Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Белый дом по ошибке рассказал демократам, как защищать Трампа

Белый дом по ошибке рассказал демократам, как защищать Трампа - Фото
Дональд Трамп (Фото: ЕРА)
26.09.2019, 10:27

Письмо попытались отозвать, но было уже поздно

Белый дом отправил служебную инструкцию о том, как реагировать на разговор президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, в офис Демократической партии. Об этом сообщает The Guardian.

Тезисы из документа побуждали политических союзников Трампа отстаивать позицию, что в разговоре с Зеленским не было прямого предложения "услуга за услугу".

"Это дело дает еще один пример того, как "глубинное государство", медиа и демократы в Конгрессе вредят нашей национальной безопасности, раскрывая конфиденциальную информацию", - говорится в письме.

Читайте также: Зеленский защищает свои слова о "недостаточной помощи" ЕС Украине

Электронное письмо пытались отозвать, но было слишком поздно, и скриншоты тезисов быстро распространились по сети, в частности, их опубликовал журналист Huffington Post Мэтт Фуллер:

На письмо отреагировал в Twitter один из возможных конкурентов Трампа на выборах 2020 года, сенатор Берни Сандерс: "По каким-то странным соображениям, они забыли упомянуть, что мистер Трамп сказал: "Я хотел бы, чтобы вы оказали нам услугу", - после того, как Зеленский поднял тему военной помощи".

Читайте также: 1000% плохая Меркель и 100% мой прокурор. Какие последствия разговора Зеленского с Трампом

Напишите нам
Владимир Зеленский дональд трамп берни сандерс
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 