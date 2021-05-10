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Беспорядки в Иерусалиме: более 180 человек получили ранения

10.05.2021, 12:37
Беспорядки в Иерусалиме: более 180 человек получили ранения - Фото
Беспорядки в Иерусалиме (Фото 2 - EPA - Abir Sultan)

В Иерусалиме произошли столкновения между полицией и палестинскими протестующими, в результате которых более 180 человек получили ранения. Об этом сообщает Reuters

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Более 80 человек госпитализированы, один раненый находится в критическом состоянии. Напряженность выросла в День Иерусалима – "ежегодное празднование захвата Восточного Иерусалима и обнесенного стеной Старого города, в котором находятся мусульманские, еврейские и христианские святые места".

Полиция применила против протестующих слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Палестинцы бросали в правоохранителей камни. Полиция сообщила, что они разместили тысячи офицеров на улицах и крышах Иерусалима, чтобы поддерживать правопорядок.

Израиль рассматривает весь Иерусалим как свою столицу, включая аннексированную восточную часть, что не признается международным сообществом. Палестинцы хотят, чтобы Восточный Иерусалим был столицей их государства. Напряженность также подогревается запланированными выселениями нескольких палестинских семей в Восточном Иерусалиме.

  • Напряжение в Израиле возросло в последние недели на фоне протестов палестинцев против доступа Израиля к частям Старого города в Иерусалиме во время Рамадана. Израильские власти предприняли попытку вытеснить палестинцев со спорных территорий, чтобы получить место для поселенцев. 
  • В результате 7 мая произошли столкновения между палестинцами и полицией: травмы получили по меньшей мере 205 демонстрантов и 18 израильских офицеров. Правоохранители применили резиновые пули и шумовые гранаты.

Смотрите также: В Иерусалиме новые столкновения между палестинцами и властями. Свыше 90 раненых: видео

Владислав Сердюк
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Иерусалим
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