UA

Беспорядки в США. Меркель опечалена поведением Трампа

07.01.2021, 13:29
Беспорядки в США. Меркель опечалена поведением Трампа - Фото
Дональд Трамп и Ангела Меркель (Фото: ЕРА)

Канцлер Германии Ангела Меркель обвинила президента США Дональда Трампа в подготовке почвы для штурма Капитолия США. Об этом она заявила на пресс-конференции, сообщает Der Spiegel

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Меркель заявила, что фотографии штурма Конгресса "разозли и расстроили" ее. Канцлеру очень жаль, что "Трамп не признавал своего поражения с ноября". Сомнения по поводу результатов выборов подготовили атмосферу к ночным событиям, считает она. 

Она заявила, что слова избранного президента США Джо Байдена и реакция многих американских демократов и республиканцев вселили в нее уверенность, что "американская демократия окажется намного сильнее агрессоров и бунтовщиков".

Читайте также: Фулл-хаус | Байден взял Сенат. Теперь США под полным контролем Демократической партии

Владислав Сердюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
дональд трамп Ангела Меркель

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Подставить плечо: Как бизнес спасает государство в период кризиса

Подставить плечо: Как бизнес спасает государство в период кризиса
 