Беспорядки в США. Меркель опечалена поведением Трампа
Канцлер Германии Ангела Меркель обвинила президента США Дональда Трампа в подготовке почвы для штурма Капитолия США. Об этом она заявила на пресс-конференции, сообщает Der Spiegel.
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Меркель заявила, что фотографии штурма Конгресса "разозли и расстроили" ее. Канцлеру очень жаль, что "Трамп не признавал своего поражения с ноября". Сомнения по поводу результатов выборов подготовили атмосферу к ночным событиям, считает она.
Она заявила, что слова избранного президента США Джо Байдена и реакция многих американских демократов и республиканцев вселили в нее уверенность, что "американская демократия окажется намного сильнее агрессоров и бунтовщиков".
- Вчера сторонники Трампа, собравшиеся у Капитолия, где шел подсчет голосов выборщиков, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание. Подсчет остановили. Мэр округа Колумбия ввела общегородской комендантский час. Трамп призвал сторонников к спокойствию. Погибли четыре человека.
- Социальные сети Twitter, Instagram и Facebook приняли решение о временной блокировке аккаунтов Трампа.
- Сегодня Конгресс США утвердил победу Байдена на выборах. Трамп отреагировал.
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