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29.01.2019, 10:39

Беспорядочный Brexit повлечет введение виз для граждан ЕС

Беспорядочный Brexit повлечет введение виз для граждан ЕС - Фото
Саджид Джавид (фото — ЕРА)

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид уточнил, что речь идет о людях, которые хотят пребывать в Королевстве дольше 90 дней

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Если у Брюсселя с Лондоном в конце марта произойдет беспорядочный "развод", то есть выход Британии из ЕС без согласованной дорожной карты, будет введен визовый режим для граждан стран Евросоюза, которые хотят пребывать на территории Королевства более трех месяцев. Об этом заявил глава МВД Британии Саджид Джавид, пишет Financial Times.

Граждане стран ЕС, которые собираются посетить Британию после 29 марта (крайний срок для "Брексита"), будут получать платное разрешение на временное пребывание.

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Джавид рассказал, что власти планируют ввести и другие переходные механизмы на период, пока не будут согласованы основные сферы взаимодействия страны с ЕС.

По словам чиновника, эти жесткие решения "впервые за десятилетия" дадут стране полный контроль над своей границей.

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29 марта 2019 года — определенный законодательно рубеж, до которого Британия должна выйти из ЕС. Остающиеся до этого дэдлайна дни истекают, а страна по-прежнему находится в состоянии "глубочайшего политического кризиса за последние полвека": власть никак не может определиться с тем, когда, как или даже зачем уходить из европейского блока.

Ранее местные СМИ писали, что Лондон опасается беспорядков в стране при нерегулируемом Brexit, и для предотвращения хаоса власти рассматривают возможность введения военного положения

Современная Европа "разваливается у нас на глазах, и мы можем проиграть могильщикам европейской идеи", предупреждают интеллектуалы Старого Света в открытом письме по случаю как Brexit, так и других разъединяющих процессов на континенте.

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Теги: визовый режим, евросоюз, саджид джавид, brexit, мвд британии
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