"Без борьбы!". Трамп обвинил Верховный суд, ФБР и сенаторов в бездействии после выборов

ФБР и Минюст США бездействовали, республиканцы-сенаторы сдались без борьбы, а Верховный суд показал себя некомпетентным в отношении якобы бывших на выборах в США массовых фальсификаций, заявил сегодня, 26 декабря, президент США Дональд Трамп в Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Трамп опубликовал три сообщения, в которых обрушился с критикой на тех, кто, по его мнению, должен был защитить его результат на выборах президента. Он продолжает бездоказательно утверждать, что выиграл выборы, но якобы из-за массовых нарушений победу отдали кандидату от демократов Джо Байдену.

"Если бы выборы были сфальсифицированы и украдены у кандидата в президенты от демократов, с доказательствами невиданного ранее уровня, сенаторы-демократы сочли бы это актом войны и дрались бы насмерть. Митч (МакКоннелл, глава республиканского большинства в Сенате – ред.) и республиканцы не сделали ничего, просто хотят спустить все на тормозах. Нет борьбы!" – раскритиковал Трамп сенатское большинство.

"Департамент "юстиции" и ФБР ничего не сделали с мошенничеством на выборах... крупнейшем в истории нации, несмотря на неопровержимые доказательства. Они должны стыдиться. История запомнит. Никогда не сдавайся. Увидимся в Вашингтоне 6 января", – добавил Трамп позже. 6 января в Конгрессе США будут окончательно объявлены итоги голосования выборщиков, в котором Байден победил с 306 голосами против 232 у Трампа.

Еще через час Трамп обрушился на Верховный суд: "Верховный суд США оказался полностью некомпетентным и слабым в отношении массовых фальсификаций на президентских выборах 2020 года. У нас есть абсолютные доказательства, но они не хотят этого видеть, нет "оснований", говорят они. Если у нас коррумпированы выборы, у нас нет страны!"

3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.

1 декабря назначенный Трампом генпрокурор США Барр заявил, что Минюст не обнаружил доказательств фальсификаций на выборах 2020 года.

12 декабря Верховный суд отклонил иск Техаса к колеблющимся штатам, где победил Байден и обеспечил этим себе победу на выборах в целом.

15 декабря, после голосования выборщиков, Митч МакКоннелл впервые признал победу Байдена.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.