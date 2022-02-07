Без ПЦР-тестов: Португалия ослабила ограничения на въезд для туристов
Сегодня, 7 февраля, Португалия ослабила ограничения на въезд для полностью вакцинированных туристов – перед въездом в страну не нужно предъявлять отрицательный ПЦР-тест. Об этом сообщает The Guardian.
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Уточняется, что без теста на коронавирус могут свободно въехать в страну как туристы с COVID-сертификатами, так и путешественники, которые переболели не более шести месяцев назад и имеют соответствующее подтверждение.
В Португалии решили ослабить ограничения после рекомендации Европейского совета, который попросил согласовать правила поездок для полностью вакцинированных граждан с европейскими COVID-сертификатами.
В стране с 12 декабря действовало требование о предоставлении отрицательного теста на коронавирус для всех путешественников старше 12 лет.
В Португалии полностью вакцинировано от коронавируса 90% взрослого населения страны.
- 19 января 2022 года ВОЗ рекомендовала странам отменить или ослабить ограничения на международные поездки, поскольку эта мера, как показала ситуация с распространением штамма омикрон, демонстрирует неэффективность.
- 20 января в Англии отменили меры по борьбе с коронавирусом – заявили, что пик распространения штамма омикрон миновал.
- С 21 февраля Австралия открывает границы для вакцинированных путешественников после двух лет жесткого карантина из-за пандемии коронавируса.
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