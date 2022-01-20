Джонсон отменяет в Англии почти все COVID-ограничения

В Англии отменяют меры по борьбе с коронавирусом. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал в Twitter, что пик распространения штамма омикрон миновал.

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"Мы первыми вышли из волны омикрона, потому что сосредоточились на проведении самой быстрой бустерной кампании в Европе", – написал он.

Изменения касаются только Англии. Станет необязательным предъявление COVID-сертификатов для посещения ночных клубов и других больших помещений. Правительство уже сейчас отменяет рекомендации англичанам работать из дома.

Маски больше не будут обязательными, хотя людям по-прежнему рекомендуется носить их в закрытых или людных местах, а также при общении. Остается только обязанность самоизолироваться, если тест на коронавирус позитивный.

Джонсон привел официальные данные, в которых указано, что уровень распространения коронавируса в стране достиг пика и начал снижаться.

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Британский премьер столкнулся с критикой из-за слишком мягких ограничительных мер во время распространения омикрона. Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия приняли собственные, более жесткие ограничения.

"Это больше похоже на политическое решение, чем на решение, основанное на доказательствах и науке, и оно может быть весьма ориентировано на Лондон", – сказал один из чиновников из сферы здравоохранения.

Заместитель исполнительного директора NHS Providers Саффрон Кордери предупредила, что в больницах все еще находится около 20 000 пациентов с Covid-19. Она назвала эту зиму "самой суровой" за всю историю наблюдений.

26 ноября 2021 года ВОЗ назвала новый штамм коронавируса "омикрон" и отнесла его в категорию вызывающих беспокойство.

В тот же день о закрытии границ для людей из южноафриканских стран объявили Германия и Великобритания.

С 29 ноября Великобритания ввела дополнительные противоэпидемические ограничения в связи с распространением омикрона.

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Яна Катасонова

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