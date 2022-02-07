Австралия открывает границы для вакцинированных. Она два года была закрыта для туристов

С 21 февраля Австралия открывает границы для вакцинированных путешественников после двух лет жесткого карантина из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Скотт Моррисон, пишет Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Условие: вы должны пройти двойную вакцинацию, чтобы приехать в Австралию", — сказал глава австралийского правительства.

Уточняется, что непривитые путешественники, если у них есть виза, также смогут приехать в Австралию – им нужно будет пройти карантин в отеле.

После объявления новости об открытии границ выросли акции компаний, связанных с туризмом – инвесторы ожидают рост прибыли. Акции главной авиакомпании страны Qantas Airways Ltd подскочили на 5%, а акции турагента Flight Center Travel Group Ltd выросли на 8%.

По данным госоргана по исследованию туризма Австралии, страна понесла $72 млрд убытков за два года с начала пандемии.

19 января 2022 года ВОЗ рекомендовала странам отменить или ослабить ограничения на международные поездки, поскольку эта мера, как показала ситуация с распространением омикрон-штамма, демонстрирует неэффективность.

20 января в Англии отменили меры по борьбе с коронавирусом – заявили, что пик распространения штамма омикрон миновал.

30 января Германия внесла Украину в список стран с высоким уровнем заражения коронавирусом и ужесточила правила въезда для невакцинированных – для них обязателен карантин.

Читайте также: В Германии признали конституционными жесткие карантинные меры против коронавируса

Яна Катасонова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.