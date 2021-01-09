Блэкаут в масштабе целой страны. В Пакистане отключилось электричество
Выход из строя национальной электросети привел к отключению электроснабжения почти на всей территории Пакистана. Об этом сообщает Al Arabiya.
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"Отключение электроэнергии по всей стране было вызвано внезапным падением частоты в системе передачи электроэнергии", – сообщил в Twitter министр энергетики Пакистана Омар Аюб Хан.
Он сказал, что прилагаются усилия для определения причин произошедшего, и попросил людей по всей стране сохранять спокойствие.
Как отмечается, отключение электроэнергии затронуло большую часть страны с населением более 200 млн человек, включая такие крупные города, как Исламабад, Равалпинди, Лахор, Карачи, Кветта, Пешавар и другие.
Местное издание Propakistani со ссылкой на источники сообщает, что восстановление электроснабжения может занять несколько часов.
- 9 августа 2019 года блэкаут произошел в Великобритании. Тогда энергетическая компания National Grid заявила, что причиной отключения стал сбой в работе двух генераторов.
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