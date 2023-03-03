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Блинкен о поддержке Украины свободным миром: Это сигнал будущим агрессорам

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2023, 10:57
Блинкен о поддержке Украины свободным миром: Это сигнал будущим агрессорам - Фото
Энтони Блинкен (Фото: ЕРА)

То, насколько цивилизованный мир поддержал Украину, когда на нее полномасштабно напала Россия – это "послание будущим агрессорам" от свободного мира. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на саммите G20 в Нью-Дели, передает CNN.

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По словам Блинкена, одной из причин, почему страны далеко за пределами Европы также сосредоточены на поддержке Украины, является то, что "они знают, как это может повлиять на мир".

"Если мы позволим России безнаказанно делать то, что она делает в Украине, то это будет сигналом потенциальным агрессорам всюду, что им тоже все может сойти с рук", – считает он.

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Мілана Головань
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война геополитика Энтони Блинкен
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