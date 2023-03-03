Блинкен о поддержке Украины свободным миром: Это сигнал будущим агрессорам

То, насколько цивилизованный мир поддержал Украину, когда на нее полномасштабно напала Россия – это "послание будущим агрессорам" от свободного мира. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на саммите G20 в Нью-Дели, передает CNN.

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По словам Блинкена, одной из причин, почему страны далеко за пределами Европы также сосредоточены на поддержке Украины, является то, что "они знают, как это может повлиять на мир".

"Если мы позволим России безнаказанно делать то, что она делает в Украине, то это будет сигналом потенциальным агрессорам всюду, что им тоже все может сойти с рук", – считает он.

21 февраля 2023 года Блинкен назвал войну России против Украины "стратегически провальной".

28 февраля он пригрозил Китаю санкциями, если Пекин будет поставлять России вооружение.

2 марта Блинкен встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на саммите G20.

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Мілана Головань

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