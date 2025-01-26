Bloomberg: НАТО станет делиться секретной информацией с ЕС и оборонной промышленностью

Военные НАТО (Фото: Toms Kalnins/EPA)

НАТО начало процесс передачи части секретной информации по стандартизации вооружений и расширению производственных мощностей стран-членов Альянса оборонной промышленности и Европейскому Союзу. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.

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Этот шаг является частью усилий Альянса, направленных на увеличение производства, которую новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте называет "переходом к мышлению военного времени".

По словам собеседников, Альянс ищет варианты, чтобы безопасным путем поделиться некоторыми данными, чтобы убедить оборонные компании увеличить свои производственные мощности. Этот шаг потребует консенсуса среди союзников и, по словам одного человека, может состояться в течение нескольких месяцев.

Эта инициатива возникла в тот момент, когда члены НАТО стремятся перевооружиться на фоне российской агрессии против Украины. Возвращение Дональда Трампа в Белый дом прибавило срочности этим усилиям.

Собеседники добавили, что, согласно отдельной процедуре, Альянс также начинает процесс обмена некоторыми секретными стандартами с Евросоюзом, в который входят 24 из 32 стран НАТО. Из-за конфиденциальности информации эти стандарты будут передаваться постепенно, по мере их обработки со стороны НАТО.

Эти стандарты являются военными критериями, направленными на гармонизацию вооруженных сил стран-членов НАТО и достижение оперативной совместимости между союзниками. Они могут включать, например, калибры оружия или общую военную терминологию.

Получение этой информации может позволить ЕС согласовать нормы как в военных вопросах, так и в двойном использовании, таких как радиочастоты.

Официальный представитель НАТО, говоривший на условиях анонимности, сказал, что Альянс принял меры, чтобы поделиться своими стандартами, в том числе с ЕС, в рамках своих новых оборонных планов. Он также более тесно сотрудничает с отраслью, добавил чиновник.

НАТО недавно поделилось с ЕС стандартами несекретных материалов, которые комиссар Европейского союза по обороне Андрюс Кубилюс назвал "беспрецедентным" проявлением доверия.

По словам источников, этот шаг был сделан по инициативе генсека НАТО. Они отметили, что Рютте сосредоточился на укреплении связей между НАТО и ЕС после вступления в должность в октябре 2024 года.

22 января 2025 года Туск заявил, что ЕС должен вооружиться, чтобы "выжить" в условиях все более неопределенного мирового порядка, поэтому военные расходы должны быть увеличены.

23 января Рютте призвал США продлить поставки военной помощи Украине и заявил, что Европа оплатит ее.