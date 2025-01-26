Bloomberg: НАТО почне ділитися секретною інформацією з ЄС і оборонною промисловістю

Цей крок є частиною зусиль Альянсу, спрямованих на збільшення виробництва

Військові НАТО (Фото: Toms Kalnins/EPA)

НАТО розпочало процес передачі частини секретної інформації щодо стандартизації озброєнь і розширення виробничих потужностей країн-членів Альянсу оборонній промисловості та Європейському Союзу. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних в цьому питанні.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Цей крок є частиною зусиль Альянсу, спрямованих на збільшення виробництва, що новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте називає "переходом до мислення воєнного часу".

За словами співрозмовників, Альянс шукає варіанти, щоб безпечним шляхом поділитися деякими даними, аби переконати оборонні компанії збільшити свої виробничі потужності.. Цей крок вимагатиме консенсусу серед союзників і, за словами однієї людини, може відбутися протягом наступних кількох місяців.

Ця ініціатива з’явилася в той момент, коли члени НАТО прагнуть переозброїтися на тлі російської агресії проти України. Повернення Дональда Трампа в Білий дім додало терміновості цим зусиллям.

Співрозмовники додали, що згідно з окремою процедурою, Альянс також розпочинає процес обміну деякими секретними стандартами з Євросоюзом, до якого входять 24 із 32 країн НАТО. Через конфіденційність інформації ці стандарти будуть передаватися поступово, у міру їх опрацювання з боку НАТО.

Ці стандарти є військовими критеріями, спрямованими на гармонізацію збройних сил країн-членів НАТО і досягнення оперативної сумісності між союзниками. Вони можуть включати, наприклад, калібри зброї або загальну військову термінологію.

Отримання цієї інформації може дозволити ЄС узгодити норми як у військових питаннях, так і в питаннях подвійного використання, таких як радіочастоти.

Офіційний представник НАТО, який говорив на умовах анонімності, сказав, що Альянс вжив заходів, щоб поділитися своїми стандартами, в тому числі з ЄС, у рамках своїх нових оборонних планів. Він також тісніше співпрацює з галуззю, додав посадовець.

НАТО нещодавно поділилося з ЄС стандартами несекретних матеріалів, які комісар Європейського союзу з оборони Андрюс Кубілюс назвав "безпрецедентним" виявом довіри.

За словами джерел, цей крок було зроблено з ініціативи генсека НАТО. Вони зазначили, що Рютте зосередився на зміцненні зв'язків між НАТО та ЄС після вступу на посаду у жовтні 2024 року.

22 січня 2025 року Туск заявив, що ЄС має озброїтися, щоб "вижити" в умовах дедалі більш невизначеного світового порядку, тому військові витрати мають бути збільшені.

23 січня Рютте закликав США продовжити постачання військової допомоги Україні й заявив, що Європа оплатить її.