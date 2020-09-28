Бои в Нагорном Карабахе. Канада предлагает помощь в снижении напряжения

Канада призывает к немедленному прекращению насилия

Канада предложила свое посредничество в конфликте между Арменией и Азербайджаном за контроль над Нагорным Карабахом. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань.

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"Поговорил с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном о нападении вдоль линии соприкосновения в зоне конфликта Нагорного Карабаха и о текущей ситуации. Я предложил помощь в применении механизма снижения напряжения в дополнение к переговорам под эгидой ОБСЕ ", – отметил Шампань.

Он подчеркнул, что Канада призывает к немедленному прекращению насилия, строгому соблюдению режима прекращения огня и защиты гражданских.

"Мы призываем к быстрому восстановлению переговоров под эгидой ОБСЕ", – добавил глава МИД Канады.

27 сентября на границе Азербайджана и Армении начались боевые действия, обе стороны обвиняют в этом друг друга. Противники намерены обратиться в международные организации в связи с эскалацией.

В связи с этим в Армении объявили военное положение и всеобщую мобилизацию.

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын написал в Twitter, что Турция " полностью солидарна с Азербайджаном и безоговорочно поддерживает его право на самооборону".

В НАТО заявили, что обеспокоены обострением в Нагорном Карабахе и считают, что конфликт не имеет военного решения.

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Арина Толина

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