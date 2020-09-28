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Бои в Нагорном Карабахе. Канада предлагает помощь в снижении напряжения

28.09.2020, 07:21
Бои в Нагорном Карабахе. Канада предлагает помощь в снижении напряжения - Фото
Бои в Нагорном Карабахе (Фото: EPA-EFE/MINISTRY OF DEFENCE OF ARMENIA)

Канада призывает к немедленному прекращению насилия

Канада предложила свое посредничество в конфликте между Арменией и Азербайджаном за контроль над Нагорным Карабахом. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань.

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"Поговорил с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном о нападении вдоль линии соприкосновения в зоне конфликта Нагорного Карабаха и о текущей ситуации. Я предложил помощь в применении механизма снижения напряжения в дополнение к переговорам под эгидой ОБСЕ ", – отметил Шампань.

Он подчеркнул, что Канада призывает к немедленному прекращению насилия, строгому соблюдению режима прекращения огня и защиты гражданских.

"Мы призываем к быстрому восстановлению переговоров под эгидой ОБСЕ", – добавил глава МИД Канады.

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Арина Толина
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