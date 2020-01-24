Боливия заявила о разрыве дипломатических отношений с Кубой

Сегодня, 24 января, временное правительство Боливии объявило, что прекращает дипломатические отношения с Кубой. Об этом сообщает Радио Свобода.
Официальный Сукре обвинил Гавану в постоянной враждебности и обвинениях в адрес боливийского конституционного правительства и его демократических процессов.
Как заявил глава администрации президента страны Ерко Нуньез, причиной такого решения стали заявления министра иностранных дел Кубы Бруно Родригеза в адрес исполняющей обязанности президента Боливии Жанин Аньес.
Отмечается, что Аньес ранее критиковала инициативу по медицинской помощи, которую отправила в ее страну Куба. По ее утверждению, во время 14-летнего президентства ее предшественника Эво Моралеса Боливия выплатила Гаване $147 млн за медицинскую помощь, но только 20% из этой суммы действительно достались врачам.
В ответ Родригез обвинил боливийского лидера во лжи и назвал ее главой мятежа.
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