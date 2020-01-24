Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Боливия заявила о разрыве дипломатических отношений с Кубой

Боливия заявила о разрыве дипломатических отношений с Кубой - Фото
Жанин Аньес (Фото: EPA)
24.01.2020, 23:30

Официальный Сукре обвинил Гавану во враждебности по отношению к конституционному правительству Боливии

Сегодня, 24 января, временное правительство Боливии объявило, что прекращает дипломатические отношения с Кубой. Об этом сообщает Радио Свобода.

Официальный Сукре обвинил Гавану в постоянной враждебности и обвинениях в адрес боливийского конституционного правительства и его демократических процессов.

Как заявил глава администрации президента страны Ерко Нуньез, причиной такого решения стали заявления министра иностранных дел Кубы Бруно Родригеза в адрес исполняющей обязанности президента Боливии Жанин Аньес.

Отмечается, что Аньес ранее критиковала инициативу по медицинской помощи, которую отправила в ее страну Куба. По ее утверждению, во время 14-летнего президентства ее предшественника Эво Моралеса Боливия выплатила Гаване $147 млн за медицинскую помощь, но только 20% из этой суммы действительно достались врачам.

В ответ Родригез обвинил боливийского лидера во лжи и назвал ее главой мятежа.

  • Ранее Аньезе разорвала дипломатические отношения с Венесуэлой, признав действующим президентом этой страны лидера оппозиции Хуана Гуайдо вместо главы социалистического режима Николаса Мадуро.
  • Эво Моралес правил Боливией последние 14 лет. В октябре 2019 года он пошел на четвертые выборы президента. Местная избирательная комиссия объявила о его победе уже в первом туре, но оппозиция не согласилась с этими результатами, а проверка позже подтвердила фальсификации.
  • На фоне массовых протестов Моралес сначала согласился аннулировать результаты выборов президента и провести новое голосование, а затем, после требования военных, ушел в отставку. Обязанности главы государства исполняет лидер оппозиции Жанин Аньес.

Читайте также: В Боливии протестующие напали на мэра и постригли ее: видео

Еще по теме
Напишите нам
боливия куба жанин аньес
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 