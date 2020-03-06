Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Больных инфекцией COVID-19 в Индонезии отправят на малонаселенный остров

Больных инфекцией COVID-19 в Индонезии отправят на малонаселенный остров - Фото
Остров Галанг на заднем плане (фото - yohanesdiaz.wordpress.com)
06.03.2020, 08:24

Власти заявили, что в больнице на острове будет лечить инфицированных. Там же будет и карантинный центр. Строительство завершат в течение месяца.

Правительство Индонезии заявило о планах преобразовать бывший лагерь для вьетнамских беженцев на острове Галанг в больницу для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Недавно в стране подтвердили первые два случая заболевания, пишет The Jakarta Post.

Подпишитесь на наши новости в Telegram: проверенные факты, только важное

Командующий ВВС Индонезии Хади Тьяхджанто уже посетил остров, чтобы оценить обстановку. По его словам, несколько зданий там остаются пригодными для использования в качестве больничнных палат для 1000 пациентов: есть доступ к чистой воде и электричеству.

Нужно знать: Кто в зоне риска, как не заболеть COVID-19: рекомендации

"Мы подготовим 50 изоляторов, так как протокол ВОЗ предусматривает, чтобы 2% от вместимости больницы быть изоляторами", - сказал Хади.

Лагерь беженцев на острове работал с 1979 до 1996 год. Через него прошли до 250 000 человек.

Галанг расположен в 50 км от международного аэропорта Ханг Надим, и менее чем в 100 км от Сингапура.

Читайте также: Данилов заявил, что коронавирус "из секретной лаборатории". Доказательств нет 

Евгений Пилипенко
Еще по теме
Напишите нам
индонезия вирус остров коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 