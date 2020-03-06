Больных инфекцией COVID-19 в Индонезии отправят на малонаселенный остров

Остров Галанг на заднем плане (фото - yohanesdiaz.wordpress.com)

Правительство Индонезии заявило о планах преобразовать бывший лагерь для вьетнамских беженцев на острове Галанг в больницу для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Недавно в стране подтвердили первые два случая заболевания, пишет The Jakarta Post.

Подпишитесь на наши новости в Telegram: проверенные факты, только важное



Командующий ВВС Индонезии Хади Тьяхджанто уже посетил остров, чтобы оценить обстановку. По его словам, несколько зданий там остаются пригодными для использования в качестве больничнных палат для 1000 пациентов: есть доступ к чистой воде и электричеству.

Нужно знать: Кто в зоне риска, как не заболеть COVID-19: рекомендации

"Мы подготовим 50 изоляторов, так как протокол ВОЗ предусматривает, чтобы 2% от вместимости больницы быть изоляторами", - сказал Хади.

Лагерь беженцев на острове работал с 1979 до 1996 год. Через него прошли до 250 000 человек.

Галанг расположен в 50 км от международного аэропорта Ханг Надим, и менее чем в 100 км от Сингапура.

Читайте также: Данилов заявил, что коронавирус "из секретной лаборатории". Доказательств нет