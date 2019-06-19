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19.06.2019, 22:50

Борьба за пост премьера Британии: выбыл еще один кандидат

Теперь на кресло действующего премьера Терезы Мэй претендуют четыре кандидата

Сегодня, 19 июня, состоялся очередной тур выборов главы Консервативной партии. На этом этапе выбыл министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, который получил лишь 27 голосов. Об этом сообщает BBC.

Лидирующий кандидат бывший министр иностранных дел Великобритании и мэр Лондона Борис Джонсон получил поддержку 143 из 313 участников голосования.

Теперь на кресло действующего премьера Терезы Мэй претендуют четыре кандидата. Это Джонсон, нынешний глава МИДа Джереми Хант, министр охраны окружающей среды Майкл Гоув и глава МВД Великобритании Саджид Джавид.

Следующий тур голосования состоится 20 июня. К 21 июня в гонке должны остаться лишь два кандидата. Затем одного из них выберут голосованием всех 160 тысяч членов Консервативной партии. Победитель будет объявлен с 22 по 28 июля.

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Теги: борис джонсон, Великобритания, премьер-министр
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