"Борис, в твоем районе нет выборов": Джонсон "проголосовал"

Борис Джонсон (фото - ЕРА)

Экс-глава МИД Великобритании, консерватор Борис Джонсон спровоцировал пользователей соцсетей, написав в Twitter, что проголосовал на местных выборах, тогда как в его районе выборы не проходили. Об этом сообщает ВВС.

"Только что проголосовал за Консервативную партию на местных выборах. И вы обязательно проголосуйте! У вас два часа, чтобы пойти и проголосовать!" – написал политик.

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Однако он удалил твит почти сразу после того, как фолловеры написали ему: "Борис, в твоем районе выборов нет".

Агентство отмечает, что в Англии и Северной Ирландии в четверг прошли местные выборы, и Консервативная партия понесла на них тяжелые потери.

Джонсон - депутат парламента от лондонского округа Аксбридж и Южный Райслип, где, по официальным данным, и живет, а в Лондоне в этот день выборов не было: в столице муниципальные советы выбирали в прошлом году, пишет ВВС.

Новость о твите Джонсона подхватили и растиражировали многие газеты и онлайн-издания.