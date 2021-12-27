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Боррель назвал противостояние Евросоюза угрозам России одним из итогов 2021 года

Цей матеріал також доступний українською
27.12.2021, 19:30
Боррель назвал противостояние Евросоюза угрозам России одним из итогов 2021 года - Фото
Жозеп Боррель (фото - ЕРА)

Одним из итогов 2021 года для Европейского Союза стало противостояние угрозам России. Об этом написал высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в предновогоднем обзоре, который опубликован в его блоге.

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Как написал Боррель, в 2021 году Евросоюз противостоял вызовам силовой политики, и упомянул в этой связи Россию, пообещав ответить со всей решимостью.

"В нашем восточном соседстве 2021 год проявился яркими примерами силовой политики, которые мы видели в случаях с Украиной, Беларусью и Молдовой… По мере распространения гибридных конфликтов мы должны продолжать поддерживать Украину и Молдову в сопротивлении давлению со стороны России и сохранять твердый подход к Беларуси", – отметил Боррель.

По словам главы европейской дипломатии, для противостояния этим угрозам ЕС оказывает твердую и единую политическую, а также оперативную поддержку своим партнерам.

В качестве примера он привел пятый пакет санкций против режима Лукашенко в Беларуси.

По мнению Борреля, саммит программы Восточное партнерство, состоявшийся в Брюсселе 15 декабря, подтвердил стратегический, амбициозный и дальновидный подход ЕС к своим восточноевропейским партнерам.

Он отметил, что рост разногласий и действий на Западных Балканах, особенно в Боснии и Герцеговине, также препятствовал усилиям по приближению шести стран к их европейскому будущему.

"В 2021 году мы работали над защитой интересов и ценностей ЕС и укреплением основанного на правилах глобального порядка… Эта работа должна продолжиться в 2022 году со всей нашей решимостью", – написал Боррель.

Наталия Медведева
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