Боррель назвал противостояние Евросоюза угрозам России одним из итогов 2021 года

Одним из итогов 2021 года для Европейского Союза стало противостояние угрозам России. Об этом написал высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в предновогоднем обзоре, который опубликован в его блоге.

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Как написал Боррель, в 2021 году Евросоюз противостоял вызовам силовой политики, и упомянул в этой связи Россию, пообещав ответить со всей решимостью.

"В нашем восточном соседстве 2021 год проявился яркими примерами силовой политики, которые мы видели в случаях с Украиной, Беларусью и Молдовой… По мере распространения гибридных конфликтов мы должны продолжать поддерживать Украину и Молдову в сопротивлении давлению со стороны России и сохранять твердый подход к Беларуси", – отметил Боррель.

По словам главы европейской дипломатии, для противостояния этим угрозам ЕС оказывает твердую и единую политическую, а также оперативную поддержку своим партнерам.

В качестве примера он привел пятый пакет санкций против режима Лукашенко в Беларуси.

По мнению Борреля, саммит программы Восточное партнерство, состоявшийся в Брюсселе 15 декабря, подтвердил стратегический, амбициозный и дальновидный подход ЕС к своим восточноевропейским партнерам.

Он отметил, что рост разногласий и действий на Западных Балканах, особенно в Боснии и Герцеговине, также препятствовал усилиям по приближению шести стран к их европейскому будущему.

"В 2021 году мы работали над защитой интересов и ценностей ЕС и укреплением основанного на правилах глобального порядка… Эта работа должна продолжиться в 2022 году со всей нашей решимостью", – написал Боррель.

Наталия Медведева

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