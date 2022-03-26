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Босфор закрывали из-за мины. Вероятно, российской

Цей матеріал також доступний українською
26.03.2022, 15:52
Босфор закрывали из-за мины. Вероятно, российской - Фото
Мина в проливе

Турецким властям пришлось закрывать проход через Босфор из-за обнаруженной там мины, сообщает турецкое агентство Anadolu.

О неизвестном объекте сообщило гражданское судно, проходившее через Босфор. Также фото мины было сделано очевидцами с берега.

Министр национальной обороны Хулуси Акар по этому поводу сказал, что обнаруженная мина оказалась старого типа. Она была вывезена в безопасное место и обезврежена. 

Он также сообщил, что Турция провела переговоры по инциденту как с российской, так и с украинской сторонами, консультации еще будут продолжены.

После последующей проверки канала движение по нему было открыто.

Ранее сообщалось, что Россия заминировала участки Черного моря от Босфора до Одессы, сообщив при этом, что минирование провели украинцы.

Дмитрий Смирнов
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война России против Украины босфор
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