Британец упустил миллионный выигрыш в лотерею из-за девушки – она поменяла цифры в билете

Британский штукатур Джейкоб Саймон из Лестера мог выиграть в лотерею 1 млн фунтов стерлингов, но в ночь перед розыгрышем его девушка поменяла числа в билете и измененная комбинация не принесла паре ни цента, пишет местный таблоид Daily Mirror.

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В течение всего 2020 года 32-летний Саймон выбирал в билете одни и те же числа в надежде, что их комбинация рано или поздно принесет ему успех. В ночь на 4 декабря его девушка изменила цифры, поскольку "числа Саймона не приносили удачу весь год".

В итоге, когда стали известны результаты розыгрыша, оказалось, что на этот раз британец угадал с числами и мог бы получить 1,07 млн фунтов стерлингов (около $1,4 млн – ред.), если бы комбинация осталась прежней.

Сразу после объявления результатов девушка призналась в своем поступке: вначале Саймон решил, что это шутка, но после – пара крепко поссорилась.

В феврале 2020 года в Великобритании женщина купила лотерейный билет за 2 фунта и выиграла особняк за 545 000 фунтов.

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Дарья Мостовая

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