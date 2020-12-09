UA

Британец упустил миллионный выигрыш в лотерею из-за девушки – она поменяла цифры в билете

09.12.2020, 12:13
Британец упустил миллионный выигрыш в лотерею из-за девушки – она поменяла цифры в билете - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Британский штукатур Джейкоб Саймон из Лестера мог выиграть в лотерею 1 млн фунтов стерлингов, но в ночь перед розыгрышем его девушка поменяла числа в билете и измененная комбинация не принесла паре ни цента, пишет местный таблоид Daily Mirror.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

В течение всего 2020 года 32-летний Саймон выбирал в билете одни и те же числа в надежде, что их комбинация рано или поздно принесет ему успех. В ночь на 4 декабря его девушка изменила цифры, поскольку "числа Саймона не приносили удачу весь год".

В итоге, когда стали известны результаты розыгрыша, оказалось, что на этот раз британец угадал с числами и мог бы получить 1,07 млн фунтов стерлингов (около $1,4 млн – ред.), если бы комбинация осталась прежней.

Сразу после объявления результатов девушка призналась в своем поступке: вначале Саймон решил, что это шутка, но после – пара крепко поссорилась.

Читайте также: $22 млн пришлось поделить. Американец заключил пари на выигрыш в лотерею

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер по роботі з внутрішніми клієнтами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
британия девушка лотерея выигрыш штукатур

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Корпорация монстров? 9 мифов о работе в транснациональных корпорациях

Корпорация монстров? 9 мифов о работе в транснациональных корпорациях
 