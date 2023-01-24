Британия воздерживается от давления на Германию по вопросу танков для Украины

Правительство Великобритании заявило, что не будет диктовать союзникам, как они должны поддерживать Украину, пытаясь дистанцироваться от дебатов по поставкам танков. Об этом сообщает Sky News.

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Спикер премьер-министра Риши Сунака сказал, что Британия хотела бы видеть дополнительную поддержку Украины.

"Чего мы не собираемся делать, так это диктовать другим странам, что именно они должны или не должны предоставлять – прежде всего это дело этих стран", – сказал он.

Британия дает Украине 14 танков Challenger 2, 30 САУ AS90, около 100 000 артиллерийских снарядов, сотню единиц бронетехники (в том числе FV430 Mk3 Bulldog), 600 ракет Brimstone.

20 января на Рамштайне не согласовали поставки Украине немецких танков Leopard 2. Но договорились, что украинские военные могут начинать обучение на них.

США "разочарованы" нерешительностью Германии.

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Вадим Ребрина

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