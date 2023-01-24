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Британия воздерживается от давления на Германию по вопросу танков для Украины

Цей матеріал також доступний українською
24.01.2023, 14:36
Британия воздерживается от давления на Германию по вопросу танков для Украины - Фото
Риши Сунак (Фото: Rishi Sunak/Twitter)

Правительство Великобритании заявило, что не будет диктовать союзникам, как они должны поддерживать Украину, пытаясь дистанцироваться от дебатов по поставкам танков. Об этом сообщает Sky News.

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Спикер премьер-министра Риши Сунака сказал, что Британия хотела бы видеть дополнительную поддержку Украины.

"Чего мы не собираемся делать, так это диктовать другим странам, что именно они должны или не должны предоставлять – прежде всего это дело этих стран", – сказал он.

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Вадим Ребрина
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Великобритания Германия танк Leopard
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