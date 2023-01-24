Британия воздерживается от давления на Германию по вопросу танков для Украины
24.01.2023, 14:36
Риши Сунак (Фото: Rishi Sunak/Twitter)
Правительство Великобритании заявило, что не будет диктовать союзникам, как они должны поддерживать Украину, пытаясь дистанцироваться от дебатов по поставкам танков. Об этом сообщает Sky News.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Спикер премьер-министра Риши Сунака сказал, что Британия хотела бы видеть дополнительную поддержку Украины.
"Чего мы не собираемся делать, так это диктовать другим странам, что именно они должны или не должны предоставлять – прежде всего это дело этих стран", – сказал он.
- Британия дает Украине 14 танков Challenger 2, 30 САУ AS90, около 100 000 артиллерийских снарядов, сотню единиц бронетехники (в том числе FV430 Mk3 Bulldog), 600 ракет Brimstone.
- 20 января на Рамштайне не согласовали поставки Украине немецких танков Leopard 2. Но договорились, что украинские военные могут начинать обучение на них.
- США "разочарованы" нерешительностью Германии.
Читайте также: Ударный кулак для Залужного, но без танков Leopard. Как прошел Рашмтайн-8
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии