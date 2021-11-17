Британский истребитель F-35 упал в Средиземном море

Сегодня, 17 ноября, утром британский истребитель F-35 упал в Средиземное море. Об этом сообщает BBC.

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Минобороны Великобритании заявило, что британский истребитель F-35 потерпел крушение в море во время плановой операции в Средиземном море.

Пилот катапультировался и благополучно вернулся на авианосец Королевского флота HMS Queen Elizabeth.

Инцидент произошел над международными водами, никакие другие самолеты не пострадали.

Министр обороны Бен Уоллес сказал, что самолет упал вскоре после взлета.

"Мы рады, что пилот в целости и сохранности и вернулся на борт", – сказал министр.

Уоллес добавил, что эксплуатационные и учебные полеты на борту HMS Queen Elizabeth продолжаются, несмотря на инцидент.

На авианосце восемь истребителей F-35B Великобритании и 10 самолетов морской пехоты США. За последние полгода они совершили около 2000 взлетов и посадок на борт HMS Queen Elizabeth без каких-либо серьезных инцидентов.

F-35B – самые современные и дорогие самолеты Великобритании. Их стоимость составляет почти 100 миллионов фунтов стерлингов, они могут приземляться вертикально и сочетают в себе технологию уклонения от радара и сверхзвуковую скорость.

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Наталия Медведева

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