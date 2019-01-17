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17.01.2019, 07:58

Британский спецназ зачищал отель в Кении от джихадистов — ВВС

Британский спецназ зачищал отель в Кении от джихадистов — ВВС - Фото
Скриншот из видеозаписи

Все террористы, напавшие на гостиничный комплекс в Найроби, ликвидированы сводной группой местных и зарубежных силовиков, пишет британское агентство

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В операции по освобождению заложников в отеле dusitD2 в кенийской столице Найроби принимал участие как минимум один боец элитного британского спецназа SAS. Об этом со ссылкой на свои источники пишет служба Би-би-си.

Днем 15 января террористы приехали к гостиничному комплексу на авто, взорвали фугасы на парковке, обстреляли охрану и прорвались в фойе. Там, по данным местной полиции, один из них совершил самоподрыв.

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С камер наблюдения понятно, что отель атаковали по меньшей мере четверо тяжеловооруженных мужчин.

Полиция заявила о смерти 21 человека, однако кенийский Красный крест сообщил о 24 погибших.

15 января 2019 года в кенийской столице Найроби вооруженные боевики атаковали пятизвездочный гостиничный комплекс dusitD2. Террористическая организация Аш-Шабаб утверждает, что нападение было ответом на перенос посольства США в Иерусалим. Полиция говорит, что погиб 21 человек. Силовики ликвидировали боевиков.

В сентябре 2013 года боевики Аш-Шабаб напали на торговый центр Westgate в Найроби: тогда за 80 ч осады погибли 67 человек. В 2015-м джихадисты атаковали университет в Гариссе, убив около 150 человек.

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Теги: смерть, терроризм, Аш-Шабаб, кения, спецназ, найроби, sas
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