Британский таблоид заявил, что хакеры взломали телефон Лиз Трасс. Подозревают россиян
Британский таблоид Mail on Sunday заявил, что телефон бывшего премьера Лиз Трасс был взломан, в результате чего за границу могли попасть личные сообщения Трасс, в том числе касающиеся Украины. Газета ссылается на собственные источники.
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Хакерскую атаку обнаружили летом, когда Трасс, будучи министром иностранных дел, боролась за пост главы правительства.
Таблоид утверждает, что Борис Джонсон, который на тот момент продолжал исполнять обязанности премьера, и секретарь кабинета министров Саймон Кейс тогда решили скрыть информацию о взломе.
Газета также сообщила, что личные сообщения, которыми обменивались Трасс и Квази Квартенг, ее близкий друг, которого она назначила канцлером казначейства, став премьер-министром, тоже попали в руки хакеров.
Они, вероятно, работают на Россию, говорится в публикации.
Представитель правительства Британии заявил, что не может комментировать информацию о мерах безопасности, и подчеркнул: в правительстве действуют надежные механизмы для защиты от кибератак.
Британская оппозиция требует расследовать, что произошло с телефоном Трасс.
- Трасс занимала должность премьер-министра менее двух месяцев – это рекордно короткий срок пребывания в должности главы правительства Великобритании.
- Перед этим она около года возглавляла МИД Великобритании.
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