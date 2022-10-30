Британский таблоид заявил, что хакеры взломали телефон Лиз Трасс. Подозревают россиян

Британский таблоид Mail on Sunday заявил, что телефон бывшего премьера Лиз Трасс был взломан, в результате чего за границу могли попасть личные сообщения Трасс, в том числе касающиеся Украины. Газета ссылается на собственные источники.

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Хакерскую атаку обнаружили летом, когда Трасс, будучи министром иностранных дел, боролась за пост главы правительства.

Таблоид утверждает, что Борис Джонсон, который на тот момент продолжал исполнять обязанности премьера, и секретарь кабинета министров Саймон Кейс тогда решили скрыть информацию о взломе.

Газета также сообщила, что личные сообщения, которыми обменивались Трасс и Квази Квартенг, ее близкий друг, которого она назначила канцлером казначейства, став премьер-министром, тоже попали в руки хакеров.

Они, вероятно, работают на Россию, говорится в публикации.

Представитель правительства Британии заявил, что не может комментировать информацию о мерах безопасности, и подчеркнул: в правительстве действуют надежные механизмы для защиты от кибератак.

Британская оппозиция требует расследовать, что произошло с телефоном Трасс.

Трасс занимала должность премьер-министра менее двух месяцев – это рекордно короткий срок пребывания в должности главы правительства Великобритании.

Перед этим она около года возглавляла МИД Великобритании.

Андрій Водяний

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