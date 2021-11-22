Бывшего личного адвоката Трампа освободили, он продолжит сотрудничать с правоохранителями

Бывший адвокат 45-го президента США Дональда Трампа Майкл Коэн официально отбыл трехлетний срок заключения и вышел на свободу. Об этом сам Коэн написал в Twitter и сообщило CNN.

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"Вот как наконец-то выглядит свобода!" – написал Коэн в комментарии к своей фотографии, где он улыбается и держит в руках документы об освобождении.

55-летний Коэн заявил журналистам перед окружным судом в Манхэттене, что намеревается продолжать сотрудничать с правоохранительными органами.

"Я буду продолжать давать свидетельские показания и полностью сотрудничать со всеми текущими расследованиями, чтобы гарантировать, что другие несут ответственность за свои грязные дела и чтобы никто никогда не считался выше закона", – сказал Коэн.

В августе 2018 года Коэн признал себя виновным по восьми пунктам обвинения и под присягой заявил, что пошел на преступление по поручению Трампа.

В конце года Коэн получил 3 года тюрьмы за дачу ложных показаний Конгрессу по проекту строительства офисного центра кампании Трампа в Москве и нарушение правил финансирования политических кампаний, а также за уклонение от уплаты налогов и выплату денег женщинам от имени Трампа за молчание. Он назвал Трампа расистом и мошенником.

Последствия эпидемии COVID-19 для заключенных в США привели к досрочному освобождению Коэна из федерального тюрьмы, в которой он провел чуть больше года. Оставшийся срок Коэн провел в своей квартире на Парк-авеню.

Коэн пытался выйти на свободу 29 мая 2021 года, примерно на шесть месяцев раньше, заявив, что отработал необходимые сотни часов и завершил требуемые курсы пока находился в тюрьме. Федеральный судья отклонил его просьбу, приказав оставаться под домашним арестом до 22 ноября.

Наталия Медведева

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