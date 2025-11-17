Бывшего премьера Бангладеш заочно приговорили к смертной казни

Шейх Хасина (Фото: Mak Remissa/EPA)

В понедельник бывшего премьер-министра Бангладеш Шейх Хасину приговорили к смертной казни заочно после завершения судебного разбирательства, которое признало ее виновной в приказе силой разогнать протест студентов. Об этом сообщило агентство Reuters.

Судья заявил, что 78-летнюю Хасину признали виновной по трем пунктам обвинения, в частности подстрекательство, приказ об убийствах и неспособность предотвратить преступления во время восстания.

Люди в переполненном зале суда, в том числе семьи жертв, приветствовали решение и аплодировали, а некоторые из толпы снаружи опустились на колени и помолились после оглашения приговора.

Хасина, которая сбежала в соседнюю Индию в августе 2024 года в разгар восстания против своего правительства, опубликовала заявление, назвав суд "сфальсифицированным трибуналом".

Временное правительство во главе с лауреатом Нобелевской премии Мухаммедом Юнусом назвало это "историческим приговором", но призвало к спокойствию и предупредило, что разберется с любыми беспорядками.

После оглашения приговора Министерство иностранных дел Бангладеш призвало Индию экстрадировать Хасину и бывшего министра внутренних дел Асадуззамана Хана Камала, которого также приговорили к смертной казни по тому же делу. Индия сообщила, что приняла во внимание приговор и будет "конструктивно взаимодействовать".

Согласно докладу Организации Объединенных Наций, во время антиправительственных демонстраций с 15 июля до 5 августа прошлого года погибли до 1400 человек, а тысячи получили ранения – большинство от огнестрельного оружия. Это был самый смертоносный случай политического насилия в Бангладеш со времен войны за независимость 1971 года.