Бывшего премьера Бангладеш заочно приговорили к смертной казни
В понедельник бывшего премьер-министра Бангладеш Шейх Хасину приговорили к смертной казни заочно после завершения судебного разбирательства, которое признало ее виновной в приказе силой разогнать протест студентов. Об этом сообщило агентство Reuters.
Судья заявил, что 78-летнюю Хасину признали виновной по трем пунктам обвинения, в частности подстрекательство, приказ об убийствах и неспособность предотвратить преступления во время восстания.
Люди в переполненном зале суда, в том числе семьи жертв, приветствовали решение и аплодировали, а некоторые из толпы снаружи опустились на колени и помолились после оглашения приговора.
Хасина, которая сбежала в соседнюю Индию в августе 2024 года в разгар восстания против своего правительства, опубликовала заявление, назвав суд "сфальсифицированным трибуналом".
Временное правительство во главе с лауреатом Нобелевской премии Мухаммедом Юнусом назвало это "историческим приговором", но призвало к спокойствию и предупредило, что разберется с любыми беспорядками.
После оглашения приговора Министерство иностранных дел Бангладеш призвало Индию экстрадировать Хасину и бывшего министра внутренних дел Асадуззамана Хана Камала, которого также приговорили к смертной казни по тому же делу. Индия сообщила, что приняла во внимание приговор и будет "конструктивно взаимодействовать".
Согласно докладу Организации Объединенных Наций, во время антиправительственных демонстраций с 15 июля до 5 августа прошлого года погибли до 1400 человек, а тысячи получили ранения – большинство от огнестрельного оружия. Это был самый смертоносный случай политического насилия в Бангладеш со времен войны за независимость 1971 года.
- 5 августа 2024 года Хасина подала в отставку и улетела из страны после массовых протестов, которые привели к гибели сотен людей. Она возглавляла правительство Бангладеш с 2009 года.
- По информации издания The Hindu, Хасина попросила убежище в Великобритании, где ее сестра имеет гражданство.
