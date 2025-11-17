Колишню прем'єрку Бангладеш заочно засудили до смертної кари

Шейх Гасіна (Фото: Mak Remissa/EPA)

У понеділок колишню прем'єр-міністерку Бангладеш Шейх Гасіну засудили до смертної кари заочно після завершення судового розгляду, який визнав її винною у наказі силою розігнати протест студентів. Про це повідомило агентство Reuters.

Суддя заявив, що 78-річну Гасіну визнали винною за трьома пунктами звинувачення, включно з підбурюванням, наказом про вбивства та нездатністю запобігти злочинам під час повстання.

Люди в переповненій залі суду, зокрема родини жертв, вітали рішення та аплодували, а деякі з натовпу зовні опустилися на коліна та помолилися після оголошення вироку.

Гасіна, яка втекла до сусідньої Індії у серпні 2024 року в розпал повстання проти свого уряду, опублікувала заяву, в якій назвала суд "сфальсифікованим трибуналом".

Тимчасовий уряд на чолі з лауреатом Нобелівської премії Мухаммедом Юнусом назвав це "історичним вироком", але закликав до спокою та попередив, що розбереться з будь-якими заворушеннями.

Після оголошення вироку Міністерство закордонних справ Бангладеш закликало Індію екстрадувати Гасіну та колишнього міністра внутрішніх справ Асадуззамана Хана Камала, якого також засудили до смертної кари у тій самій справі. Індія повідомила, що взяла до уваги вирок і буде "конструктивно взаємодіяти".

Згідно з доповіддю Організації Об'єднаних Націй, під час антиурядових демонстрацій з 15 липня до 5 серпня минулого року загинули до 1400 людей, а тисячі отримали поранення – більшість від вогнепальної зброї. Це був найсмертоносніший випадок політичного насильства в Бангладеш з часів війни за незалежність 1971 року.

5 серпня 2024 року Гасіна подала у відставку й полетіла з країни після масових протестів, які призвели до загибелі сотень людей. Вона очолювала уряд Бангладеш з 2009 року.

За інформацією видання The Hindu, Гасіна попросила притулок у Великій Британії, де її сестра має громадянство.