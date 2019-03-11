Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
11.03.2019, 06:55

Бывший лидер Каталонии будет баллотироваться в Европарламент

Бывший лидер Каталонии будет баллотироваться в Европарламент - Фото
Карлес Пучдемон (фото - EPA)

Карлес Пучдемон хочет продолжить борьбу за независимость Каталонии от Испании

Реклама
Реклама

Бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Европарламент. Об этом сообщает DPA.

Идание напоминает, что Пучдемон сейчас живет в Брюсселе.

Реклама

Он заявил, что хочет продолжить борьбу за независимость своего родного региона Каталония от Испании в Европарламенте.

1 октября 2017 года состоялся незаконный референдум об отделении Каталонии от Испании.

14 ноября в Брюсселе выступили министры обороны и иностранных дел Испании, которые сообщили о вмешательстве групп из России в ходе референдума о независимости Каталонии с целью дестабилизировать ситуацию в стране.

11 ноября стало известно, что RT and Sputnik - СМИ, связанные с Кремлем, - использовали большое количество аккаунтов в соцсетях, связанных с Венесуэлой, для того, чтобы пропагандировать негативный образ Испании.

24 марта прошлого года суд в Испании выдал международные ордера на арест шести каталонских политиков, в том числе Пучдемона. В конце мая Генеральная прокуратура немецкой федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн сообщила, что намерена добиваться выдачи экс-лидера Каталонии.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Карлес Пучдемон, выборы
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 