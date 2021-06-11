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Черный грибок. В Индии число больных мукормикозом за три недели выросло на 150%

11.06.2021, 17:20
Черный грибок. В Индии число больных мукормикозом за три недели выросло на 150% - Фото
Лечение пациента с мукормикозом (Фото: EPA-EFE/RAJAT GUPTA)

В Индии количество инфицированных черным грибком выросло на 150% за три недели. Об этом сообщает NDTV.

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Мукормикоз, или черный грибок в Индии все чаще встречается у людей, выздоровевших от COVID-19.

За последние три недели число заболевших выросло более чем на 150% и достигло 31 216 человек, умерли 2109 пациентов.

Как отмечается, рост заболеваемости мукормикозом отчасти вызван острой нехваткой в Индии ключевого препарата для лечения больных – амфотерицина-B.

Больше всего людей заразились черным грибком в штате Махараштра – там зарегистрировано 7057 случаев заболевания и 609 смертельных исходов. За ним следует Гуджарат с 5 418 случаями и 323 смертями. По состоянию на 25 мая в Махараштре было 2 770 заболевших, в Гуджарате – 2 859.

В конце мая центральная власть страны обратилась к штатам с просьбой признать мукормикоз эпидемией.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал черный грибок новым вызовом.

СПРАВКА. Мукормикоз – это редкое инфекционное заболевание, вызванное определенными видами плесневого грибка. Поражает носовые пазухи, глаза, мозг и легкие людей с хронически ослабленным иммунитетом.
В случае Индии, предполагается, что вспышку мукормикоза могли вызвать очень высокие дозы стероидов, используемых для лечения COVID-19, которые ослабляют иммунную систему.
Считается, что в группе риска могут находиться люди с последней стадией ВИЧ, тяжелой стадией диабета, онкологическими заболеваниями крови. Мукормикоз очень трудно вовремя диагностировать и лечить. Смертность от этого заболевания достигает 50%.
Украине вспышка мукормикоза, скорее всего не грозит, поскольку нет особой совокупности условий для этого типа грибка, как в Индии (в Индии и до пандемии коронавируса, заболеваемость черным грибком была в 70 раз выше, чем в остальном мире).
  • 10 мая стало известно, что врачи в Индии зарегистрировали целую серию случаев инфицирования мукормикозом среди выздоравливающих и выздоровевших пациентов с коронавирусом. 
  • 20 мая индийские штаты  Раджастан и Телангана первыми объявили об эпидемии мукормикоза.
Наталия Медведева
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Индия коронавирус мукормикоз
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