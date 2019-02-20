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20.02.2019, 06:24

Чиновников Белого дома заподозрили в торговле данными о реакторах

Чиновников Белого дома заподозрили в торговле данными о реакторах - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Демократы уточнили, что усилия по этой сделке чиновники Белого дома предпринимали еще до того, как Дональд Трамп заступил на работу в январе 2017-го

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Часть топ-чиновников из администрации президента США Дональда Трампа несколько раз проигнорировали предупреждения о возможной противозаконности их действий, и пролоббировали сделку на многие миллионов долларов о постройке в Саудовской Аравии десятков атомных электростанций. Об этом говорится в докладе от Демократической партии США, пишет Reuters.

Как пишет агентство, эти чиновники работали по сделке с бывшими чиновниками Белого дома и неким "близким другом Трампа".

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Кроме того, ядерные технологии США могли быть проданы без каких-либо гарантий их безопасного использования.

Имена не сообщаются, кроме одного: такие договоренности изначально якобы продвигал бвший советник Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн. Его уволили в 2017 году спустя месяц после назначения. После него "ядерным делом" занимался соратник Флинна и еще один человек из Совета нацбезопасности США Дерек Харви. Его также со временем уволили с той работы.

Оба они якобы работали по теме с председателем инаугурационного комитета Трампа Томом Барраком.

По данным демократов, в сделке должна была принять участие американская компания Brookfield Asset Management. Это структура, которая приближена к группе компаний зятя Трампа Джаред Кушнера.

Как уточнили в Демпартии, доклад их надзорного комитета основан на данных анонимных сотрудников Белого дома: те якобы "сообщили о выходящих за рамки действиях" своих коллег и бывший коллег.

Reuters со ссылкой на демократов отмечает: подобные планы с ядерными технологиями могут быть незаконными. Более того, Конгресс США о готовящейся сделке никто не уведомил, хотя обязан был.

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Теги: Майкл Флинн, дональд трамп, демократическая партия, нацбезопасность, саудовская аравия, технология, реактор
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