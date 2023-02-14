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Член Политбюро Китая Ван И едет в Москву. В Пекине заявили, что они на связи с Украиной

Цей матеріал також доступний українською
14.02.2023, 10:14
Член Политбюро Китая Ван И едет в Москву. В Пекине заявили, что они на связи с Украиной - Фото
Ван И (фото - ЕРА)

В Министерстве иностранных дел Китая заверили, что у них нормально функционирующие каналы связи с официальным Киевом, когда спикера ведомства Ван Вэньбина спросили насчет готовящегося на конец февраля визита заведующего канцелярией комиссии ЦК Компартии по иностранным делам в Москву. Об этом дипломат сказал на брифинге.

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Журналист агентства Reuters спросил: "Ван И посетит Россию. Будет ли тема Украины поднята на переговорах в России? Кроме того, планирует ли он в ближайшее время посетить Украину?"

Спикер МИД КНР ушел от прямого ответа на вторую часть вопроса о возможности визита члена Политбюро ЦК КПК в Киев.

"У Китая и Украины беспрепятственные дипломатические каналы связи", – сказал он.

По тематике переговоров в Москве Ван Вэньбин дипломатически заявил в , что экс-глава МИД Китая "проведет углубленный обмен мнениями о следующих шагах по развитию китайско-российских отношений и международных и региональных актуальных вопросах, представляющих взаимный интерес".

  • В начале февраля 2023 года глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал ВВС, что президент Владимир Зеленский ни разу не говорил с главой КНР Си Цзиньпином с начала тотального вторжения России (была только "переписка между лидерами") – "содержательный диалог велся на уровне министров".

Читайте также: Кулеба ответил, почему до сих пор нет украинских послов в Китае, Индии и Бразилии 

Євген Пилипенко
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