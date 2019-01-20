Cирия заявила о мощном взрыве в Дамаске

Иллюстративное фото: SDF

Сегодня, 20 января, в сирийской столице Дамаске произошел мощный взрыв, который режим диктатора Башара Асада уже назвал терактом. Об этом сообщает государственное информагентство SANA.

Сказано, что было приведено в действие взрывное устройство на юге Дамаска, террорист арестован. Отмечается, что жертв нет.

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Al Jazeera, в свою очередь пишет со ссылкой на данные Сирийской обсерватории по правам человека, взрыв произошел возле военного разведывательного управления Сирии. Также сообщается о нескольких погибших и раненых, число которых проверяется.

СМИ также пишут, что после взрыва на месте была слышна стрельба.

Дамаск редко становится объектом бомбардировок, поскольку правительственные войска захватили удерживаемые повстанцами пригороды в прошлом году.

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