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20.01.2019, 12:49

Cирия заявила о мощном взрыве в Дамаске

Cирия заявила о мощном взрыве в Дамаске - Фото
Иллюстративное фото: SDF

СМИ пишут, что прогремело возле военного разведуправления Сирии

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Сегодня, 20 января, в сирийской столице Дамаске произошел мощный взрыв, который режим диктатора Башара Асада уже назвал терактом. Об этом сообщает государственное информагентство SANA.

Сказано, что было приведено в действие взрывное устройство на юге Дамаска, террорист арестован. Отмечается, что жертв нет.

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Al Jazeera, в свою очередь пишет со ссылкой на данные Сирийской обсерватории по правам человека, взрыв произошел возле военного разведывательного управления Сирии. Также сообщается о нескольких погибших и раненых, число которых проверяется.

СМИ также пишут, что после взрыва на месте была слышна стрельба. 

Дамаск редко становится объектом бомбардировок, поскольку правительственные войска захватили удерживаемые повстанцами пригороды в прошлом году.

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Ранее сегодня турецкие СМИ заявили, что США могли передать силам самообороны курдов (YPG) в Сирии противотанковые ракетные комплексы Javelin и TOW, которые спецподразделения Турции сейчас пытаются отыскать и потому операция турецких войск в Манбидже затянулась.

19 декабря Трамп заявил о победе над боевиками Исламского государства в Сирии и анонсировал "полный" и "быстрый" вывод американских войск оттуда.

3 января госсекретарь Майк Помпео сообщил, что военнослужащие Соединенных Штатов начали покидать Сирию.

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Теги: Сирия, взрыв, дамаск
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