Коронавирус. В Украине выздоровело рекордное число человек, новых заболевших – под 8000

За прошедшие сутки в Украине выявили 7986 заболевших COVID-19 (днем ранее – 6988). Выздоровели 16 355 (16 106), что является рекордом за все время эпидемии коронавируса, сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

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Больше всего новых заболевших зафиксировали в Киеве (1131), Запорожской (739), Одесской (729), Киевской (623), Днепропетровской (462) и Харьковской (412) областях.

За сутки умерли 243 больных COVID-19 (днем ранее – 232), выздоровели 16 355 человек (16 106), были госпитализированы 2925 пациентов (1298).

За этот же день сделано тестов 52 746 (43 485). Основным методом ПЦР сделано 35 504 теста (25 965). Также проведено 17 242 исследования методом ИФА (17 620), который выявляет и недавно переболевших.

За все время эпидемии в Украине зафиксировали 1 045 348 заболевших коронавирусом: из них 18 324 умерли и 698 190 выздоровели.

Вчера Степанов заявил, что Украина получит первые дозы вакцины от коронавируса в феврале, а крупные поставки по программе COVAX начнутся в марте.

По данным Кабмина, Украина получит вдвое больше вакцин по программе COVAX, чем планировалось изначально. Их хватит для 8 млн человек.

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Марк Сировой

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