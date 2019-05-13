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13.05.2019, 16:31

Датский депутат запустил агитацию на порносайте

Датский депутат запустил агитацию на порносайте - Фото
Фото: Wikipedia / Mogens Engelund

Йоахим Б. Олсен считает, что политики должны быть повсюду

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Политик из Дании воспользовался уникальным способом привлечения потенциальных избирателей, разместив инфомацию о своей кампании на порносайте. Об этом сообщает Politico.

Йоахим Б. Олсен из Либерального альянса надеется, что реклама на Pornhub поможет ему быть переизбранным в датский парламент на всеобщих выборах 5 июня.

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Его лозунг звучит примерно так: «Как закончите серфить, голосуйте за Йоха".

Олсен заявил, что политики должны быть повсюду, а поскольку, как он считает, около половины взрослых датчан заходят на Pornhub, было бы забавно поставить там свою рекламу. При этом он уточнил, что не обсуждал заранее со своей партией размещение рекламы на порносайте. Олсен полагает, что некоторые люди будут шокированы, но все знают, что он серьезный политик с хорошим чувством юмора, поэтому эта реклама может помочь ему выиграть выборы.

15 февраля сообщалось, что депутат правящей партии парламента Словении Список Марьяна Шареца Дарий Крайчич ушел в отставку из-за того, что украл сэндвич в магазине Любляны.

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Теги: дания, курьез, депутат
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