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Дебаты Байдена и Трампа прошли вежливее, чем прошлые: рейтинг президента немного вырос

23.10.2020, 13:36
Дебаты Байдена и Трампа прошли вежливее, чем прошлые: рейтинг президента немного вырос - Фото
Дебаты Трампа и Байдена (фото - ЕРА)

Конкуренты за голоса американцев вели себя более вежливо, чем на первых дебатах

В США состоялись финальные дебаты кандидата в президенты Дональда Трампа (действующий глава государства) от Республиканской партии и демократа Джозефа Байдена. Об этом сообщает Reuters

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Агентство отмечает, что в отличие от "хаотичной крикливой схватки" во время первых дебатов, Байден и Трамп сегодня вели себя более вежливо. 

Трамп вышел на сцену без маски, Байден — в маске, хотя сразу же снял ее. Он обвинил действующего президента в том, что тот "неэффективно вводил карантинные ограничения". По его словам, если бы масочный режим в Америке ввели сразу, то были бы спасены 100 000 жизней – это почти половина всех жертв коронавируса в США.

"Мы учимся жить с этим, у нас нет выбора. Мы не можем запереться в подвале, как Джо", – сказал Трамп. 

Трамп заявил, что вакцина от COVID-19 будет готова через пару недель или до конца года, но Байден усомнился в этом: "Это тот самый парень, который сказал вам, что все (эпидемия COVID-19, – ред.) закончится к Пасхе. У него нет четкого плана".

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Как сообщает источник, Трамп пытался изобразить Байдена как "коррумпированного, а также причастного к бизнесу своего сына Хантера Байдена" в Украине и Китае.

Кандидат от демократов категорически отрицал какие-либо нарушения со своей стороны, сообщает агентство. В ответ он призвал Трампа обоюдно опубликовать свои налоговые декларации.  

"Что ты скрываешь? – спросил Байден, – Покажи свои налоговые декларации или перестань говорить о коррупции".

Кроме того, как пишет CNN, Байден упрекнул Трампа, что он "не обсуждал с руководством России недопустимость иностранного вмешательства в американские выборы". По его словам, в нынешние выборы "вовлечена Россия, в какой-то степени вовлечен Китай, и теперь мы узнали, что вовлечен Иран".

Агентство Reuters отметило, что, по данным британской биржи Smarkets, шансы Байдена на победу в выборах упали с 68% до дебатов до 66% после них, а шансы Трампа увеличились с 32% до 34%. 

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Станислав Стороженко
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