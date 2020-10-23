Дебаты Байдена и Трампа прошли вежливее, чем прошлые: рейтинг президента немного вырос

Конкуренты за голоса американцев вели себя более вежливо, чем на первых дебатах

В США состоялись финальные дебаты кандидата в президенты Дональда Трампа (действующий глава государства) от Республиканской партии и демократа Джозефа Байдена. Об этом сообщает Reuters.

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Агентство отмечает, что в отличие от "хаотичной крикливой схватки" во время первых дебатов, Байден и Трамп сегодня вели себя более вежливо.

Трамп вышел на сцену без маски, Байден — в маске, хотя сразу же снял ее. Он обвинил действующего президента в том, что тот "неэффективно вводил карантинные ограничения". По его словам, если бы масочный режим в Америке ввели сразу, то были бы спасены 100 000 жизней – это почти половина всех жертв коронавируса в США.

"Мы учимся жить с этим, у нас нет выбора. Мы не можем запереться в подвале, как Джо", – сказал Трамп.

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Как сообщает источник, Трамп пытался изобразить Байдена как "коррумпированного, а также причастного к бизнесу своего сына Хантера Байдена" в Украине и Китае.

Кандидат от демократов категорически отрицал какие-либо нарушения со своей стороны, сообщает агентство. В ответ он призвал Трампа обоюдно опубликовать свои налоговые декларации.

"Что ты скрываешь? – спросил Байден, – Покажи свои налоговые декларации или перестань говорить о коррупции".

Кроме того, как пишет CNN, Байден упрекнул Трампа, что он "не обсуждал с руководством России недопустимость иностранного вмешательства в американские выборы". По его словам, в нынешние выборы "вовлечена Россия, в какой-то степени вовлечен Китай, и теперь мы узнали, что вовлечен Иран".

Агентство Reuters отметило, что, по данным британской биржи Smarkets, шансы Байдена на победу в выборах упали с 68% до дебатов до 66% после них, а шансы Трампа увеличились с 32% до 34%.

30 сентября в США состоялись первые дебаты между Трампом и Байденом, они превратились в словесную перепалку с постоянным перекрикиванием, обоюдными оскорблениями, упреками и нарушением правил.

По опросу Reuters/Ipsos в конце сентября – начале октября Байден опережал Трампа на 10%.

Опрос CNN в начале октября дал Байдену преимущество в 15%.

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Станислав Стороженко

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