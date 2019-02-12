В Турции выдали ордер на арест более тысячи человек

Власти Турции выдали ордер на арест более тысячи человек, которых подозревают в связях с движением проповеднка Фетхуллаха Гюлена. Об этом сообщает DW со ссылкой на турецкую телекомпанию CNN Turk.
Сообщается, что ордер, выданный турецкими властями, распространяется на 1112 человек.
Операция по задержанию подозреваемых проводится в 76 провинциях страны.
Фетхуллах Гюлен - турецкий писатель, проповедник и оппозиционный исламский общественный деятель. Стоит у истоков общественного движения Хизмет.
В 2013 году власти Турции обвинили его в попытке госпереворота, ходатайствовали об объявлении Гюлена в международный розыск, но Интерпол не принял запрос Анкары.
Через четыре года в турецком парламенте заявили, что причастность Гюлена к госперевороту "доказана". Также сообщалось, что по подозрению в связях с писателем в Турции задержали 831 человека.
Читайте также: Враг Эрдогана может стать "разменной монетой" в деле Хашогги