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12.02.2019, 10:29

В Турции выдали ордер на арест более тысячи человек

В Турции выдали ордер на арест более тысячи человек - Фото
Фетхуллах Гюлен (фото из открытых источников)

Турецкие власти санкционировали арест 1112 подозреваемых в связях с движением оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена

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Власти Турции выдали ордер на арест более тысячи человек, которых подозревают в связях с движением проповеднка Фетхуллаха Гюлена. Об этом сообщает DW со ссылкой на турецкую телекомпанию CNN Turk.

Сообщается, что ордер, выданный турецкими властями, распространяется на 1112 человек.

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Операция по задержанию подозреваемых проводится в 76 провинциях страны.

Фетхуллах Гюлен - турецкий писатель, проповедник и оппозиционный исламский общественный деятель. Стоит у истоков общественного движения Хизмет.

В 2013 году власти Турции обвинили его в попытке госпереворота, ходатайствовали об объявлении Гюлена в международный розыск, но Интерпол не принял запрос Анкары.

Через четыре года в турецком парламенте заявили, что причастность Гюлена к госперевороту "доказана". Также сообщалось, что по подозрению в связях с писателем в Турции задержали 831 человека. 

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Теги: Турция, арест, Фетхуллах Гюлен, ордер
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