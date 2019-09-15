Дело Магнитского. В Канаде арестован офицер за кражу информации

Офицеры Королевской канадской конной полиции (фото - pixabay)

12 сентября в Оттаве был арестован офицер Королевской канадской конной полиции (RCMP) Кэмерон Ортис. Его подозревают в хищении секретных документов по делу Магнитского. Передает DW.

Сообщается, что Ортис курировал расследование, связанное с одним из крупных случаев отмывания денег по схеме, вскрытой аудитором инвестфонда Hermitage Capital Сергеем Магнитским.

Обвинение считает, что Ортис мог собрать конфиденциальную информацию, чтобы передать ее людям, которым он ее не вправе передавать. Ожидается, что Ортис предстанет перед судом в следующую пятницу, 20 сентября.

Справка. Российский юрист Сергей Магнитский работал консультантом в фирме, которая оказывала услуги фонду Hermitage Capital. Он объявил, что вскрыл масштабные хищения из российского бюджета. В 2008 году Магнитского арестовали по обвинению в помощи уклонению от уплаты налогов. Он скончался в СИЗО "Матросская тишина".

В 2016 году в США призвали РФ расследовать дело о гибели Магнитского до конца.

Нерасследованное убийство аудитора стало одним из обоснований введения экономических санкций против РФ.

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