Дело морского пехотинца. Ушел в отставку министр ВМС США

Ричард Спенсер (фото - EPA)

Глава Пентагона Марк Эспер 24 ноября заявил о необходимости отставки министра военно-морских сил США Ричарда Спенсера. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Причиной требования является то, что Спенсер, не ставя Эспера в известность, вел переговоры с Белым домом о судьбе спецназовца Эдварда Галлахера, который ранее был оправдан по делу об убийстве пленного в Ираке.

Эспер заявил, что "глубоко обеспокоен" действиями Спенсера и "потерял доверие" к нему. Сам Спенсер в кратком письме подтвердил, что покидает этот пост и заметил, что "более не разделяет с главнокомандующим (Дональдом Трампом, - ред.) понимание в отношении ключевых принципов порядка и дисциплины" в армии.

Дело морского пехотинца Эдварда Галлахера вызвало в США широкий резонанс. Присяжные военного трибунала сочли его виновным лишь в том, что он позировал для фотографии рядом с трупом пленного. По всем другим пунктам, в том числе о стрельбе по гражданским лицам в Ираке, Галлахер был оправдан. Он был понижен в звании, но Трамп отменил это решение.

По данным следствия, Галлахер в 2017 году в Ираке зарезал раненого джихадиста и затем сфотографировался рядом с его трупом. Он также обвинялся в покушении на убийство, поскольку открыл огонь по невооруженному мужчине и девочке. Галлахер отверг эти обвинения. "Заявление на Галлахера подали сами солдаты, служившие под его командованием. Защита обвинила их в том, что они очернили своего командира, поскольку не были согласны со стилем его руководства", - отмечается в сообщении.