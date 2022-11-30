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Демократы США выбрали лидера, который заменит Нэнси Пэлоси в Палате представителей

Цей матеріал також доступний українською
30.11.2022, 20:22
Демократы США выбрали лидера, который заменит Нэнси Пэлоси в Палате представителей - Фото
Хаким Джеффрис (фото: EPA)

Сегодня, 30 ноября, демократы в Палате представителей США избрали Хакима Джеффриса своим лидером – с января он заменит Нэнси Пелоси, которая долгое время была их лидером. Об этом сообщает Reuters.

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Как отмечается, после того, как 3 января 2023 года Пэлоси покинет пост главы демократов в Конгрессе США, ее место займет Джеффрис, который станет первым темнокожим американцем, занявшим высшую руководящую должность в Палате представителей или Сенате.

Кандидатуру Джеффриса демократы поддержали единогласно.

"Голосование коллег-демократов Джеффриса также ознаменовало подъем молодого поколения лидеров в Палате представителей, состоящей из 435 членов, и конец эры Нэнси Пелоси. В 2007 году она стала первой женщиной, избранной спикером Палаты представителей", – пишет Reuters.

Джеффрису 52 года, он житель Нью-Йорка, из Бруклина.

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  • В октябре Нэнси Пелоси представляла США на парламентском саммите Крымской платформы.
  • В конце сентября Пелоси приезжала в Ереван, чтобы поддержать Армению на фоне ситуации в Нагорном Карабахе.
  • В августе лидер американских демократов посетила Тайвань, несмотря на протесты и запугивания со стороны Китая.

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Наталія Медведєва
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конгресс сша нэнси пелоси Палата представителей США Хаким Джеффрис
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