Помахала рукой с трапа. Пелоси покинула Тайвань после громкого визита – видео

Сипкер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси покинула Тайвань после визита. Кадры с ее отбытием из аэропорта транслировали ряд иностранных СМИ.

Пелоси зашла на борт и помахала камерам. После этого самолет простоял 10-15 минут на земле, начал руление и успешно взлетел.

The Speaker of the House #Pelosi is about to depart #Taiwan



