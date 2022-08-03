Помахала рукой с трапа. Пелоси покинула Тайвань после громкого визита – видео

Сипкер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси покинула Тайвань после визита. Кадры с ее отбытием из аэропорта транслировали ряд иностранных СМИ.

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Пелоси зашла на борт и помахала камерам. После этого самолет простоял 10-15 минут на земле, начал руление и успешно взлетел.

The Speaker of the House #Pelosi is about to depart #Taiwan



Via @ndtvpic.twitter.com/BV7yp8mbR2 — Indo-Pacific News – Watching the CCP-China Threat (@IndoPac_Info) August 3, 2022

Вчерашнее прибытие Пелоси в Тайвань сопровождалось протестами Китая, который грозил США, начал учения вокруг острова и выступал категорически против визита. Накануне прилета один из китайских пропагандистов даже пригрозил сбитием борта конгрессвумен, хотя позже и удалил твит с угрозами.

Однако Пелоси все равно прибыла на Тайвань. Ее рейс стал самым отслеживаемым в истории сервиса Flight Radar 24, в день прилета в зоне слежения ВВС Тайваня находился 21 военный самолет КНР.

На острове Пелоси провела встречи с местными политиками и заявила, что ее поддержка тайваньской демократии не нарушает принципа "единого Китая". Пелоси также высказалась о Тайване и Украине, заявив, что Америка никогда не уступит автократам.

Пекин тем временем осудил ее визит, объявил новые военные учения вокруг Тайваня, а также вызвал посла США.

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СПРАВКА. Китайская Республика (Тайвань) – признанное 17 странами государство, Украина де-юре считает его частью КНР. До поражения от коммунистического режима Мао Цзэдуна в гражданской войне контролировало всю территорию Китая. С 1949 года контролирует только Тайвань и несколько небольших островов. КНР считает Тайвань своей провинцией и заявляет о стремлении к "мирному воссоединению". Тайвань заявляет, что готов оказать вооруженное сопротивление в случае вторжения. Президент США Джо Байден в мае заявил, что Вашингтон задействует армию, если Китай попытается захватить Тайвань силой. "Мы поддерживаем политику "одного Китая", но это не значит, что у Китая есть, извините меня, юрисдикция, чтобы применить силу для захвата Тайваня", – объяснил он позицию Вашингтона.

Экс-конгрессмен Ньют Гингрич, посетивший Тайвань в 1997 году, назвал "блефом" угрозы Китая.

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Марк Сировой

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