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"Они не собираются воевать". Предшественник Пелоси на Тайване назвал блефом угрозы Китая

Цей матеріал також доступний українською
03.08.2022, 09:43
Ньют Гингрич (фото - ЕРА)

Угрозы Китая из-за визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань в значительной степени являются "блефом". Об этом в эфире канала Fox News заявил Ньют Гингрич, занимавший тот же пост в 1995—1999 годах и в 1997 года посетивший как Тайбей, так и Пекин.

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По его словам, в риторике КНР ничего особо не поменялось: четверть века назад, когда он возглавлял делегацию Конгресса в Тайване, Гингрич наблюдал аналогичное возмущение официальных лиц в Пекине.

"Они не собираются воевать с Соединенными Штатами, не собираются сражаться со спикером Палаты представителей, и все эти различные угрозы <…> не произойдут", – сказал 58-й спикер Палаты представителей США. Как выразился политик, "люди склонны забывать, что США <...> по-прежнему имеют мощную армию".

Читайте мнение: "Дедушки и бабушки". Как Западный мир бьет диктаторов в лицо

Республиканец Гингрич предупреждал Китай, чтобы там не думали реализовывать некоторые из самых крайних угроз, в том числе призывы государственного пропагандиста сбивать любой военный самолет США, который летит на остров: "Это было бы буквально актом войны, и у нас не было бы другого выбора, кроме как нанести массированный ответный удар".

Между тем, он признал, что реальное столкновение стран вокруг визита Пелоси "маловероятно".

"Мы можем очень быстро изолировать Китай. В их городах [начнется] безработица. Если они не смогут импортировать, они начнут голодать. Таким образом, китайцы необязательно находятся в сильной позиции, чтобы пытаться запугивать нас", – добавил Гингрич.

  • 2 августа 2022 года борт Пелоси, за которым на трекере гражданских самолетов следили около 800 000 человек, на фоне апокалиптических прогнозов ("Китай собьет борт, начнется Третья мировая война") приземлился в Тайбэе.
  • Пекин осудил визит и начал масштабные военные учения около острова.
  • В Белом доме отметили, что реакция Китая на визит Пелоси была "более умеренной, чем ожидалось".
  • Наш разбор: США показали зубы, что дальше

Читайте мнение: Китай не сбил самолет Пелоси, значит войны с Тайванем и США не будет? Не все так линейно

Евгений Пилипенко
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Ньют Гингрич Китай геополитика тайвань нэнси пелоси сдерживание
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