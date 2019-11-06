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Демократы выиграли ключевые местные выборы в США

Демократы выиграли ключевые местные выборы в США - Фото
Энди Бешир (Фото: AndyBeshearKY/Twitter)
06.11.2019, 11:34

За год до выборов победа демократов в традиционно "республиканских" штатах может стать тревожным сигналом для Трампа

Демократическая партия США одержала победу на выборах в штатах Кентукки и Вирджиния, сообщает Голос Америки.

В Кентукки, штате, где обычно поддерживают республиканцев, кандидат от демократов Энди Бешир заявил о победе на выборах губернатора с перевесом в 0,3% голосов. Его соперник, действующий губернатор Мэтт Бевин, пока не признал поражение, ссылаясь на некие "нарушения".

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В Вирджинии демократы впервые за 20 лет сумели получить контроль над законодательным органом штата.

Голос Америки отмечает, что, за год до президентских выборов, результаты голосования стали предупреждающим сигналом для обеих партий. Если поддержка демократов в пригородных районах Вирджинии и Кентукки сохранится, это может стать препятствием для планов президента США Дональда Трампа переизбраться.

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выборы в США дональд трамп
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