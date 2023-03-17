Детская омбудсменка о решении Гааги: Подтверждение, что никакой "эвакуации" не было
Решение Международного уголовного суда (МКС) в Гааге об ордере на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой доказывает, что не было никакой "эвакуации" украинских детей, вместо этого россияне совершали геноцид. Об этом в комментарии LIGA.net сказала советник-уполномоченная президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук.
Она пояснила, что в соответствии с положениями статьи II Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него 1948 года, статьи 6 Римского устава МКС, статьи 442 Уголовного кодекса Украины насильственная передача детей из одной группы в другую, когда это деяние совершено умышленно с целью полного или частичного уничтожения любой национальной, этнической, расовой или религиозной группы как таковой является преступлением геноцида.
По словам Герасимчук, решение Международного уголовного суда в Гааге об ордере на арест Путина и Львово-Беловой является историческим событием, подтверждающим, что не было никакой "эвакуации" украинских детей, а осуществлялась именно депортация и принудительное перемещение российскими властями.
- 19 января 2023 года Европарламент проголосовал за трибунал для Путина и Лукашенко.
- На 14 марта создание спецтрибунала поддержали 32 страны.
- 17 марта Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и Львовой-Беловой.
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