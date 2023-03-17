Детская омбудсменка о решении Гааги: Подтверждение, что никакой "эвакуации" не было

Решение Международного уголовного суда (МКС) в Гааге об ордере на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой доказывает, что не было никакой "эвакуации" украинских детей, вместо этого россияне совершали геноцид. Об этом в комментарии LIGA.net сказала советник-уполномоченная президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук.

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Она пояснила, что в соответствии с положениями статьи II Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него 1948 года, статьи 6 Римского устава МКС, статьи 442 Уголовного кодекса Украины насильственная передача детей из одной группы в другую, когда это деяние совершено умышленно с целью полного или частичного уничтожения любой национальной, этнической, расовой или религиозной группы как таковой является преступлением геноцида.

По словам Герасимчук, решение Международного уголовного суда в Гааге об ордере на арест Путина и Львово-Беловой является историческим событием, подтверждающим, что не было никакой "эвакуации" украинских детей, а осуществлялась именно депортация и принудительное перемещение российскими властями.

"Украина изначально говорила о том, что действия россиян были четко спланированы и направлены именно на уничтожение будущего Украины. Россияне не собирались и не собираются возвращать наших детей, о чем свидетельствует упрощенная процедура предоставления российского гражданства детям, упрощенная процедура усыновления, бесплатное образование", – подчеркнула она.

Омбудсмен добавила, что "перевоспитание и обработка" детей, которая осуществлялась в РФ и на оккупированных территориях, принудительная русификация и тотальный запрет на все украинское имела целью стереть идентичную принадлежность к украинской нации.

"Они надеялись пополнить свое население за счет наших детей, даже сортируя их во время принудительных медицинских осмотров", – резюмировала омбудсмен.

19 января 2023 года Европарламент проголосовал за трибунал для Путина и Лукашенко.

На 14 марта создание спецтрибунала поддержали 32 страны.

17 марта Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и Львовой-Беловой.

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Мілана Головань , Юрій Смірнов

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