Девять членов одной семьи погибли в результате удара США по террористу ИГ – CNN

Девять членов одной семьи, включая шестерых детей, погибли в результате удара американского беспилотника по автомобилю в жилом районе Кабула вчера, 29 августа 2021 года. Об этом сообщает CNN со ссылкой на слова родственника погибших.

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Брат одного из погибших сообщил местному журналисту, работающему с CNN, что среди убитых была двухлетняя девочка.

Соседи и свидетели на месте удара беспилотника в Кабуле рассказали CNN, что погибли несколько человек, в том числе дети.

Пресс-секретарь Центрального командования США Уильям Урбан подтвердил, что в результате удара по предполагаемому террористу Исламского государства могли быть жертвы среди гражданских. По его словам, во время уничтожения автомобиля произошли мощные взрывы, которые говорят о наличии большого количества взрывчатки. Это могло привести к дополнительным жертвам, военные США выясняют, что произошло.

Денис Юдин

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